Le saviez-vous : Free propose de choisir entre deux players aux nouveaux abonnés mais seulement sur une seule Freebox

Les nouveaux abonnés à la Freebox Pop peuvent opter pour le player TV Free 4K ou l’Apple TV.

C’est une spécificité peu mise en avant, mais bien réelle. Parmi toutes les offres fixes de Free, la Freebox Pop est aujourd’hui la seule à laisser un véritable choix de player TV à ses nouveaux abonnés au moment de la souscription. Lorsqu’un client opte pour la Freebox Pop, trois configurations sont possibles côté télévision. La première, la plus classique, consiste à recevoir le Player TV Free 4K, inclus sans aucun surcoût dans l’abonnement. La seconde permet de choisir une Apple TV 4K (128 Go), proposée par Free en paiement échelonné à 2,99 € par mois pendant 48 mois, soit 143,52 € au total, avec la possibilité de solder le reste dû à tout moment depuis l’espace abonné.

Enfin, une troisième option existe : ne pas prendre de player TV. Ce choix donne droit à 10 € de remise sur la première facture, une solution pensée pour les abonnés déjà équipés ou qui privilégient exclusivement les applications TV via Smart TV, Apple TV ou Android TV mais qui désirent absolument l’option TV.

Cette liberté ne s’applique pas aux autres offres fixes de l’opérateur. Les nouveaux abonnés Freebox Révolution Light n’ont, par exemple, aucune alternative : le Player TV Révolution est automatiquement inclus, sans possibilité d’en changer ni de le refuser.

Du côté de la Freebox Ultra, la situation est légèrement différente mais reste plus limitée que sur la Pop. Le Player TV Free 4K est inclus par défaut et il n’est pas possible de le remplacer par une Apple TV lors de la souscription. Les abonnés Ultra peuvent toutefois, comme les clients Pop, choisir l’option sans player TV afin de bénéficier des 10 € de remise sur la première facture. Cette option “sans player TV” n’est cependant pas neutre. Sur la Freebox Ultra, elle entraîne la perte de l’accès à CANAL+ La Chaîne en Live, pourtant incluse dans l’offre lorsqu’un player TV est conservé. Un détail loin d’être anodin pour les abonnés qui consomment encore la télévision linéaire via leur box.

