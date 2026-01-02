Bouygues Telecom ouvre 2026 sous le signe de ses 30 ans, entre innovation et proximité

L’opérateur entame une année symbolique marquée par son trentième anniversaire. Après un exercice 2025 riche en lancements et partenariats, Bouygues Telecom promet de nouvelles connexions, avec un temps fort très attendu dès le 20 janvier.

À l’orée de 2026, Bouygues Telecom célèbre ses 30 ans et affiche ses ambitions pour l’année à venir. Dans son message de vœux intitulé « Une nouvelle année, de nouvelles connexions », l’opérateur réaffirme sa mission : offrir une connectivité fiable et utile à tous, particuliers comme entreprises, institutions ou collectivités, afin de rester connecté à l’essentiel.

“2026 sera une année spéciale, marquant les 30 ans de Bouygues Telecom, l’occasion de renforcer nos liens et de vous accompagner dans tous vos projets avec toujours plus d’innovation et de proximité”, indique-t-il dans un communiqué publié ce 2 janvier.

Cette année anniversaire s’inscrit dans la continuité d’un exercice 2025 dense pour lui. Bouygues Telecom a notamment été sacré opérateur Wi-Fi n°1 pour la sixième fois consécutive, lancé la première box fibre Wi-Fi 7 certifiée par la Wi-Fi Alliance, commercialisé sa Kids Watch, une montre connectée sans accès à internet pour les enfants, et multiplié les partenariats (Perplexity) tout en s’emparant de La Poste Mobile, sans oublier ses engagements sociétaux aux côtés du WWF France et de La Voix de l’Enfant pour mieux accompagner les Français dans leur vie numérique.

Mais 2026 sera aussi tournée vers l’avenir selon l’opérateur. Tous les regards se porteront sur lui le 20 janvier, date à laquelle Bouygues Telecom a convié la presse à une conférence dédiée au lancement d’un produit ou service encore tenu secret. Le secteur s’attend au minimum à la présentation de son nouveau service TV enrichi par l’IA générative, qui pourrait illustrer concrètement la promesse d’innovation affichée pour cette année anniversaire.

