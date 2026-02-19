Fin de la 2G : Free Mobile explique comment savoir si vous êtes concernés avec votre mobile ou de manière invisible via un autre équipement

Alors que la fermeture progressive du réseau 2G s’accélère en France, Free Mobile intensifie sa communication auprès de ses abonnés encore dépendants de cette technologie historique. Après l’envoi d’un mail ciblé aux abonnés concernés, l’opérateur vient de publier une nouvelle page d’assistance détaillée qui explique non seulement le calendrier de l’arrêt, mais surtout comment vérifier concrètement si votre téléphone ou vos équipements seront impactés.

Lancée dans les années 1990, la 2G va d’éteindre progressivement tout au long de l’année. Si cette technologie permet essentiellement de passer des appels et d’envoyer des SMS, elle est aujourd’hui largement dépassée par la 4G et la 5G, plus rapides, plus fiables et plus efficaces sur le plan énergétique.

Free Mobile, qui utilise depuis son lanc ment en 2012 le réseau 2G d’Orange dans le cadre d’un contrat d’itinérance, confirme que l’arrêt interviendra progressivement en France métropolitaine tout au long de l’année 2026. Les premières zones concernées seront Biarritz, Anglet et Bayonne dès le 31 mars, suivies par plusieurs départements du Sud-Ouest au printemps, avant une généralisation à partir de fin septembre. La fermeture complète est prévue d’ici fin décembre 2026.

Comment savoir si vous êtes concernés ?

Free Mobile explique que le moyen le plus simple de savoir si vous êtes concerné consiste à observer les symboles affichés en haut de l’écran de votre téléphone. Si vous voyez apparaître les mentions 3G, 4G, LTE, 5G ou 5G+, votre appareil est compatible avec les réseaux modernes et vous ne serez pas affecté par la fermeture de la 2G. Si votre téléphone à touches est compatible uniquement 2G, généralement un modèle ancien, souvent sans accès à internet, vous êtes directement concernés.

La présence des mentions 2G, E, EDGE ou GSM sur l’écran peut indiquer que votre téléphone utilise encore cette technologie. Dans ce cas, l’opérateur recommande de vérifier les paramètres réseau de l’appareil. Certains smartphones récents peuvent être configurés manuellement en mode 2G uniquement, notamment pour économiser la batterie ou améliorer la couverture dans certaines situations. Il suffit alors de sélectionner le mode automatique 4G ou 5G dans les réglages réseau pour basculer vers une technologie plus récente. Si cette option n’est pas disponible, cela signifie généralement que le téléphone est limité à la 2G et devra être remplacé.

Les équipements connectés sont aussi concernés, souvent sans que vous le sachiez

Free Mobile souligne que les téléphones ne sont pas les seuls appareils potentiellement impactés. De nombreux équipements connectés utilisent encore la 2G, parfois de manière invisible pour l’utilisateur. C’est notamment le cas de certains systèmes d’alarme, dispositifs de télésurveillance, équipements de téléassistance, interphones connectés ou encore systèmes de pilotage du chauffage. Ces appareils reposent souvent sur des modules 2G intégrés et pourraient cesser de fonctionner correctement après l’extinction du réseau. L’opérateur recommande donc aux abonnés concernés de contacter le fournisseur de ces équipements afin de vérifier leur compatibilité avec les réseaux 4G ou 5G et, si nécessaire, procéder à une mise à niveau.

Pour continuer à utiliser pleinement leur forfait, Free Mobile invite les abonnés concernés à s’équiper d’un téléphone compatible 4G ou 5G, avec prise en charge de la VoLTE, la technologie qui permet de passer des appels via le réseau 4G. Cette évolution est désormais essentielle, y compris à l’international. Plusieurs pays, comme les États-Unis, le Japon ou l’Australie, ont déjà totalement fermé leurs réseaux 2G, rendant incompatibles les anciens terminaux dans ces zones.

