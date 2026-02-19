Orange frappe fort en 2025 avec 507 000 nouveaux abonnés en France, sa fibre au sommet malgré des revenus en baisse

Orange a publié le 18 février ses résultats pour l’année 2025 et le quatrième trimestre, confirmant une dynamique commerciale bien huilée en France. L’opérateur historique enregistre de solides recrutements dans le mobile et le fixe, avec une performance particulièrement remarquable sur la fibre optique, qui atteint son meilleur niveau depuis plus de deux ans.

Dans un marché français toujours marqué par une concurrence intense entre Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, l’opérateur historique a su maintenir une trajectoire commerciale positive sur les trois derniers mois de l’année afin de signer une année de haut vol. Sur le mobile, Orange affiche ainsi 134 000 ventes nettes supplémentaires au quatrième trimestre, contribuant à un total de 392 000 nouveaux abonnés mobiles recrutés sur l’ensemble de l’année 2025, c’est mieux qu’en 2024 (+314 000). Cette performance témoigne de sa capacité à continuer de gagner des clients malgré une base déjà très élevée. Elle s’accompagne d’un taux de résiliation en nette amélioration, lequel recule à 12,2 %, soit une baisse de 2,2 points en un an, traduisant une fidélité renforcée des abonnés. De manière générale, les consommateurs français changent désormais moins d’opérateur qu’auparavant.

Sur le fixe, la dynamique est également positive, avec 45 000 nouveaux abonnés engrangés au quatrième trimestre, portant le total annuel à 115 000 recrutements nets en 2025, alors qu’il en avait perdu 31 000 l’année précédente. Mais c’est surtout sur la fibre optique qu’Orange signe une performance marquante. L’opérateur revendique 315 000 nouveaux abonnés fibre nets sur la période, soit sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 2022. Orange souligne d’ailleurs que cette performance constitue un trimestre record sur la fibre en France depuis le 4e trimestre 2022, un signal particulièrement positif dans une phase désormais plus mature du marché, où la majorité des foyers éligibles sont déjà raccordés. La croissance repose désormais davantage sur les migrations depuis l’ADSL et les gains nets sur les concurrents que sur l’ouverture de nouvelles zones. L’année dernière, Orange a fait grimper sa base de clients FTTH de 1,141 million d’abonnements. Et sur l’ensemble de l’année 2025, l’opérateur historique totalise ainsi 507 000 recrutements nets combinés dans l’Hexagone, fixe et mobile confondus, c’est 224 000 ventes nettes de plus qu’en 2024.

Sur le plan financier, la situation reste toutefois contrastée. Le chiffre d’affaires global d’Orange en France enregistre un recul de 2,1 % en 2025 à 17, 473 milliards soit une baisse de 377 millions d’euros, illustrant la transition en cours du modèle économique de l’opérateur. La croissance tirée par la fibre et les services de détail ne compense pas encore totalement le déclin des activités historiques liées au cuivre.

Les services de détail hors réseau cuivre affichent une légère croissance de 0,6 % sur un an ( portée par une hausse de 1,2% de l’ARPO convergent, qui atteint 78,9 euros) représentant un gain de 68 millions d’euros. En revanche, la baisse structurelle des services aux opérateurs, liée notamment au déclin du cuivre et à la transformation du marché de gros, continue de peser lourdement. Ces revenus reculent de 6,5 % sur un an, soit une diminution de 286 millions d’euros. “Sur l’année 2025, l’EBITDAaL s’élève à 6 429 millions d’euros, en hausse de +0,9%, conformément à l’ambition de croissance supérieure à l’an passé”, précise par ailleurs l’ex-France Télécom.`

19,6 millions de nouveaux abonnés dans le monde et un chiffre d’affaires global en légère hausse

Au niveau international, Orange affiche également des résultats solides. Le groupe revendique 19,6 millions de nouveaux clients recrutés dans le monde en un an, portant sa base totale à plus de 340 millions d’abonnés, avec une croissance particulièrement forte en Afrique et au Moyen-Orient, désormais principal moteur de développement. Le chiffre d’affaires du groupe atteint 40,4 milliards d’euros en 2025, en hausse de 0,9 %, tandis que l’EBITDAaL progresse de 3,8 % à 12,47 milliards d’euros, confirmant l’amélioration de la rentabilité. Cette dynamique repose notamment sur la croissance des services de détail et l’expansion rapide du très haut débit et des services mobiles sur les marchés internationaux.

