Free vous permet de partir la tête dans les étoiles avec vos proches

Free lance un jeu concours en partenariat avec Science & Vie TV et la Cité de l’espace, avec à la clé un séjour pour quatre personnes à Toulouse, nuit d’hôtel et entrées incluses.

Une belle opportunité offerte par Free en partenariat avec Science & Vie TV et la Cité de l’espace de Toulouse. À la clé, un séjour pour quatre personnes au cœur de l’un des plus grands sites européens dédiés à l’exploration spatiale, avec nuit d’hôtel et entrées offertes. Une opération qui s’inscrit dans l’actualité spatiale de ce début d’année, alors que le programme Artemis de la NASA s’apprête à franchir une nouvelle étape.

Le lot mis en jeu comprend un week-end complet pour quatre personnes à la Cité de l’espace. Le gagnant bénéficie d’une nuit d’hôtel incluant deux chambres doubles et le petit-déjeuner pour l’ensemble des participants, ainsi que de quatre entrées pour une journée complète de visite du parc toulousain. Le séjour pourra être réalisé librement jusqu’au 31 décembre 2026. Les frais de transport jusqu’à Toulouse, les transferts sur place, les repas hors petit-déjeuner et les dépenses personnelles restent à la charge des participants.

Ce concours permet ainsi de découvrir la Cité de l’espace, ses expositions et ses expériences immersives consacrées à l’astronomie, à l’exploration lunaire et martienne, ou encore aux grandes missions spatiales passées et à venir. Une opportunité pensée pour les familles comme pour les passionnés, avec un format suffisamment flexible pour s’adapter à différents projets de séjour. Pour y jouer, il vous suffit de répondre au questionnaire sur cette page avant le 31 janvier à midi.

Ce jeu concours accompagne la diffusion sur Science & Vie TV de la série documentaire Génération Artemis, qui retrace le retour de l’humanité sur la Lune à travers le programme Artemis de la NASA. En trois épisodes, la série revient sur la mission habitée Artemis II, les futures explorations du pôle Sud lunaire et les ambitions d’installation durable sur la Lune, avec des images inédites, des reconstitutions et des témoignages d’astronautes et d’ingénieurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox