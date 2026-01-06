En plus de Public Sénat, un autre flux en direct s’arrête sur Free TV

Un nouveau changement discret intervient dans l’univers de Free TV. Après l’arrêt récent du flux seul de Public Sénat, c’est désormais au tour de LCP-Assemblée nationale de voir l’une de ses diffusions en direct disparaître sur les Freebox.

Jusqu’à présent, LCP disposait d’un flux dédié, distinct de celui qu’elle partage historiquement avec Public Sénat. Ce flux “LCP seule”, accessible sur le canal 167 des Freebox, n’est désormais plus disponible. En se rendant sur ce canal, les abonnés découvrent un message signalant l’arrêt de la chaîne, sans indication de remplacement spécifique.

Pour autant, LCP ne disparaît pas de Free TV. Les programmes de la chaîne parlementaire restent accessibles via le canal 8, qu’elle partage avec Public Sénat selon un principe d’alternance à parts égales. Cette organisation, en place depuis la création des deux chaînes en 2000, demeure donc la voie principale pour suivre les débats parlementaires, magazines politiques et émissions institutionnelles.

LCP avait bénéficié, à l’instar de Public Sénat, d’un flux distinct permettant une diffusion continue de ses contenus. La suppression de ce canal dédié marque un retour à une offre plus resserrée, centrée sur le canal partagé et les services de rattrapage. Les abonnés peuvent ainsi continuer à retrouver les programmes de LCP en direct sur le canal 8 ou via le replay proposé sur Free TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox