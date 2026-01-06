L’application officielle Free prend une nouvelle dimension : gérez désormais la Freebox en plus de l’espace abonné

La fusion de Free et Freebox Connect est désormais disponible pour tous sur Android et iOS.

Après plusieurs semaines de bêta-test, la version 3.0 de l’application Free est désormais proposée à tout le monde sur Android et iOS, avec un changement de taille : l’intégration des fonctionnalités de Freebox Connect. Si l’app éponyme avait jusqu’à présent uniquement pour objectif de permettre la gestion des factures ou de tout ce qui est lié à un compte Freebox ou Free Mobile, elle passe ainsi un cap en permettant désormais de gérer sa Freebox et ses équipements connectés en WiFi également.

Toutes les fonctionnalités de Freebox Connect sont intégrées dans l’application Free, “sans exception“, annonce Free. Parmi les services clés désormais accessibles en un clin d’œil sur l’app on peut ainsi retrouver:

le partage du Wi-Fi via un QR Code, idéal pour les invités ou les membres d’une famille,

le contrôle parental complet, avec la possibilité de planifier des pauses numériques pour les enfants,

la gestion des équipements : Server internet, Player TV, répéteurs, téléphone fixe…

le pilotage des équipements connectés en Wi-Fi (smartphones, ordinateurs, enceintes connectées, caméras, etc.), permettant de contrôler les appareils connectés au Wi-Fi.

Un outil qui prend ainsi une toute nouvelle ampleur avec une simple mise à jour. Pour découvrir plus en détail l’application, vous pouvez vous rendre sur notre présentation de la version unifiée en cliquant sur ce lien. L’application Freebox Connect seule reste cependant disponible.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox