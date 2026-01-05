Le saviez-vous : si vous avez des problèmes avec votre chaîne payante sur Free TV, une simple manipulation peut vous sauver

Cette manipulation au nom qui peut paraître obscur peut vous éviter de vous inquiéter si vous avez des soucis pour accéder aux contenus d’une chaîne payante sur Free TV.

Il arrive parfois qu’après avoir souscrit une chaîne ou un pack TV payant, les contenus ne soient pas immédiatement accessibles sur Free TV. Avant de contacter l’assistance, une manipulation rapide permet bien souvent de régler le problème.

Rafraîchir les droits : le réflexe à avoir

Free TV intègre une fonction dédiée appelée “Rafraîchir les droits”. Elle permet de synchroniser votre abonnement et d’activer correctement l’accès aux chaînes payantes. Dans la majorité des cas, cette action suffit à rétablir la situation en quelques secondes. Voici les diverses manières de procéder sur les différents supports.

Sur boîtier TV ou téléviseur compatible

Ouvrez l’application Free TV.

Accédez aux Réglages, via l’icône de votre profil en haut à droite.

Rendez-vous dans la section Télévision.

Sélectionnez Rafraîchir les droits.

Patientez jusqu’à l’apparition du message “Succès du rafraîchissement” : vos chaînes sont de nouveau accessibles.

Sur mobile ou tablette :

Lancez l’application Free TV.

Ouvrez les Réglages depuis votre profil.

Allez dans Télévision.

Appuyez sur Rafraîchir les droits et attendez quelques secondes.

Depuis le web :

Rendez-vous sur tv.free.fr.

Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

Sélectionnez Rafraîchir les droits, puis patientez quelques instants.

Si malgré tout l’accès n’est toujours pas rétabli, il est recommandé de redémarrer électriquement votre Freebox Server ainsi que votre boîtier ou TV. Cette opération permet de forcer la prise en compte de votre offre.

