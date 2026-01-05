Des cartes SIM de Free Prépayé se retrouvent sur Temu et Amazon

On peut désormais retrouver des cartes SIM prépayées de Free sur plusieurs plateformes d’e-commerce, mais elles ne sont pas directement commercialisée par l’opérateur…

En juin dernier, l’opérateur de Xavier Niel a lancé sa propre gamme d’offres prépayées. Une solution pensée pour les personnes ne pouvant pas ou ne souhaitant pas opter pour ses forfaits, mais désirant des offres alléchantes et simples, à retrouver notamment dans les bureaux de tabac ou sur un site web dédié. Des canaux de distribution classiques pour ces solutions, mais cela ne s’arrête pas là.

En effet, en recherchant des cartes SIM prépayées sur certaines plateformes d’e-commerce, on peut désormais retrouver ces cartes Free prépayé directement sur Amazon, ou Temu, avec des tarifs même plus bas que ceux proposés sur le site internet de l’opérateur. La différence se faisant notamment sur le prix de la carte SIM, ou encore, comme ci-dessous sur Temu, directement sur le prix de l’offre en elle-même (la carte 200 Go étant commercialisée sur le site officiel au prix de 9.99€ avec 5€ de frais pour la carte SIM).

C’est également le cas sur Amazon, et dans les deux cas de ces plateformes très populaires de commerce en ligne, il s’agit d’un même prestataire commercialisant ces cartes SIM : Yaga Business. Une société enregistrée légalement auprès de l’annuaire des entreprises de l’État, comme une SAS sans employés, bel et bien domiciliée au 11 allée Eiders, 75019 PARIS.

Cette société est par ailleurs listée sur le site de l’opérateur comme l’un de ses partenaires, au même titre que divers bureaux de tabac ou épiceries par exemple. Ce qui peut laisser présager d’une offre légitime, cependant, il reste un doute qui plane sur cette situation : la différence de prix avec l’opérateur officiel.

Difficile en effet de croire que Free accepte la commercialisation de ces cartes à un prix moins élevé que le sien. Il convient donc de faire preuve de prudence, si vous voyez de telles offres apparaître sur Amazon, Temu, ou d’autres plateformes d’e-commerce du même genre. Nous vous conseillons ainsi de vous tourner vers des boutiques, ou vers le site officiel https://prepaye.free.fr.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox