Un nouveau service disponible sur les Freebox pour les abonnés Amazon Prime, avec une semaine gratuite pour découvrir

Kidjo TV rejoint Amazon Channels et devient accessible sur les Freebox.

L’offre de chaînes disponibles via Amazon Channels continue de s’étoffer. Cette fois, c’est Kidjo TV, un service entièrement dédié à la jeunesse, qui fait son arrivée sur Prime Video. La plateforme est désormais accessible en option pour les abonnés Amazon Prime, et donc directement depuis les Freebox compatibles, avec 7 jours d’essai gratuit, puis 4,99 €/mois sans engagement.

Ce service se positionne comme un espace sécurisé et pensé pour les enfants, avec des contenus adaptés à chaque âge et une expérience sans publicité. L’objectif est de proposer aux parents une alternative rassurante aux plateformes généralistes, tout en offrant aux plus jeunes un large choix de programmes ludiques et éducatifs.

Côté catalogue, Kidjo TV s’appuie sur de nombreuses licences populaires et intergénérationnelles. Les abonnés peuvent ainsi retrouver Peppa Pig, Pyjamasques, Les Schtroumpfs, Oum le dauphin blanc, Petit Ours Brun, Garfield, Boule & Bill, ainsi que de nombreuses autres séries et dessins animés dédiés à l’univers jeunesse.

Kidjo TV est accessible directement depuis l’interface Prime Video, sans application supplémentaire, notamment sur les Freebox, mais aussi sur l’ensemble des appareils compatibles avec le service d’Amazon. Proposée à 4,99 €/mois, avec une semaine d’essai offerte, la plateforme vient renforcer l’offre jeunesse disponible sur Prime Video, en misant sur un catalogue familial, reconnu et adapté aux enfants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox