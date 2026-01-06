Nouvelle application unifiée Free : quelques limites à connaître

L’opérateur a dévoilé les quelques pré-requis pour bénéficier de l’application Free revisitée.

Free poursuit la simplification de son écosystème numérique avec une évolution importante de ses applications. Désormais, Freebox Connect, jusqu’ici dédiée à la gestion du Wi-Fi, du contrôle parental et des équipements du domicile, est aussi intégrée directement dans l’application Free. L’objectif est clair : proposer une expérience unifiée permettant aux abonnés de gérer leur abonnement, leur box, leur réseau fixe et leurs services depuis une seule interface.

Cette centralisation apporte plusieurs avantages notables. L’authentification est simplifiée, l’interface se veut plus fluide et l’utilisateur n’a plus besoin de jongler entre plusieurs applications pour accéder aux principales fonctionnalités liées à son abonnement Freebox. Toutefois, cette évolution s’accompagne de certaines limites qu’il est utile de connaître.

Compatibilité des smartphones et tablettes

L’application Free unifiée impose des prérequis techniques relativement récents, ce qui peut exclure certains appareils plus anciens.

Sur iPhone et iPad, une version minimale d’iOS 13.0 est requise, même si iOS 15 ou une version ultérieure est recommandée pour une expérience optimale. Concrètement, cela signifie une compatibilité à partir de l’iPhone 6s, de l’iPad Air 2 et de l’iPad mini 4. Il faut également prévoir environ 100 Mo d’espace libre pour l’installation.

Du côté d’Android, l’application nécessite au minimum Android 7.0 Nougat, avec une recommandation pour Android 10 ou plus récent. La majorité des smartphones et tablettes Android actuels sont compatibles, à condition de disposer d’environ 80 à 100 Mo d’espace de stockage disponible.

Ces exigences peuvent poser problème aux utilisateurs conservant des appareils plus anciens, qui ne pourront pas profiter de cette application unifiée.

Compatibilité des Freebox

Toutes les offres Freebox ne bénéficient pas du même niveau de prise en charge. L’application Free unifiée est pleinement compatible avec les Freebox Ultra, Freebox Ultra Essentiel, Freebox Pop, Série Spéciale Freebox Pop S et Série Spéciale Freebox Révolution Light.

En revanche, les offres plus anciennes comme la Freebox Delta ou la Freebox Révolution classique ne disposent que d’une compatibilité partielle explique l’opérateur sur son portail, certaines fonctionnalités pouvant être absentes ou limitées. Quant aux très anciennes offres, notamment Crystal, v5 et v6, elles ne sont tout simplement pas supportées par cette nouvelle application.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox