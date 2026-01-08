Prime Video : une nouvelle chaîne gratuite au nom très connu débarque pour les abonnés Amazon Prime

Amazon Prime Video continue d’étoffer son offre de chaînes FAST gratuites avec l’arrivée de CNN Headline, un nouveau flux d’information en continu financé par la publicité.

Après une première vague de chaînes FAST déployées en fin d’année dernière, Amazon Prime Video poursuit l’enrichissement de son offre gratuite financée par la publicité avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne d’information en continu : CNN Headline.

Amazon Prime Video accueille ainsi CNN Headline, une chaîne FAST dédiée à l’actualité internationale reposant sur la chaîne d’info américaine bien connue, accessible sans frais supplémentaires dans la section « TV en direct » pour les abonnés Prime. Ce flux permet de suivre en continu une sélection de contenus issus de CNN, avec des titres, des reportages et des analyses couvrant les grands événements mondiaux.

Avec ce lancement, Prime Video renforce son catalogue de chaînes gratuites financées par la publicité, accessibles directement depuis l’interface de la plateforme, sans abonnement additionnel ni téléchargement spécifique. CNN Headline vient compléter une offre déjà composée de plusieurs chaînes thématiques, avec plus de 21 chaînes en direct proposées aux abonnés Amazon Prime sans surcoût, auxquelles s’ajoutent également les chaînes du groupe France Télévisions en accès gratuit.

La programmation de CNN Headline s’appuie sur une diffusion en continu de formats courts et de journaux d’information, permettant de rester informé à tout moment, sans contrainte de replay ou de sélection de contenus à la demande. La chaîne s’adresse aussi bien aux utilisateurs souhaitant consulter rapidement l’actualité qu’à ceux recherchant un flux d’information permanent. A noter, elle s’adresse avant tout aux personnes parlant bien anglais.

CNN Headline apparaît automatiquement dans l’onglet « TV en direct » de Prime Video pour l’ensemble des abonnés Amazon Prime. Comme pour les autres chaînes FAST de la plateforme, la diffusion est financée par la publicité, sans impact sur le prix de l’abonnement. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Delta, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres abonnés Freebox.

