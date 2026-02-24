Free Mobile réduit très fortement le débit maximum de sa 4G+ dans sa brochure tarifaire, les abonnés doivent-il s’attendre à ça ?

Si ce changement est confirmé, la réduction des débits théoriques affichés en 4G+ de Free Mobile pourrait refléter une transition progressive vers un réseau de plus en plus optimisé pour la 5G/5G+ et l’agrégation multi-bandes avancée.

C’est passé inaperçu mais cela semble malgré tout très étonnant, Free Mobile a modifié récemment les débits maximum théoriques affichés pour ses différentes technologies mobiles dans sa brochure tarifaire mise à jour en janvier. Le changement le plus marquant concerne la 4G+, dont le débit maximal théorique en réception chute brutalement, passant de 850 Mb/s à seulement 395 Mb/s dans les zones couvertes avec agrégation, soit plus de deux fois moins. La baisse est tout aussi significative en émission, avec un plafond désormais fixé à 75 Mb/s contre 100 Mb/s auparavant. Ce recul ne s’accompagne d’aucune communication officielle de l’opérateur, et intervient uniquement dans la documentation contractuelle.

Ce changement ne concerne pas uniquement la 4G+. Les débits de la 5G ont également été ajustés, mais dans des proportions différentes. Free Mobile affiche désormais un débit maximal pouvant atteindre jusqu’à 1,9 Gb/s en réception sur la bande 3,5 GHz avec agrégation de fréquences 4G, contre 1,75 Gb/s précédemment. La 5G+ fait également son apparition plus clairement dans la brochure, avec des débits pouvant atteindre jusqu’à 1,6 Gb/s dans certaines configurations combinant les bandes 3,5 GHz, 2,1 GHz et 700 MHz, actuellement en cours de déploiement à Paris.

La forte baisse affichée en 4G+ interpelle dans un contexte où Free Mobile continue au contraire d’améliorer son réseau. L’opérateur a notamment renforcé fin 2025 son réseau 4G avec la bascule massive de la bande 900 MHz jadis utilisée en 4G, tout en poursuivant le déploiement de la 5G sur les bandes 3,5 GHz et 700 MHz.

Brochure tarifaire Free Mobile du 13 janvier 2026

Une hypothèse est que Free Mobile souhaite désormais réserver davantage certaines fréquences clés, en particulier la bande 700 MHz, à la 5G et à la 5G+, plutôt qu’à l’agrégation 4G+. Cette bande, souvent qualifiée de « fréquence en or » en raison de ses excellentes propriétés de propagation, joue un rôle central dans la stratégie 5G de l’opérateur, notamment pour la couverture et l’agrégation multi-bandes. Par ailleurs, l’opérateur a commencé à réutiliser sa bande 2100 MHz, dédiée à la 4G, pour la 5G et la 5G+. Cette fréquence intermédiaire offre un compromis intéressant entre capacité et couverture. À Paris, les premières autorisations et activations confirment déjà cette stratégie d’utiliser cette bande pour la dernière génération de téléphonie mobile, la brochure tarifaire le confirme également. Nous pouvons aussi estimer aussi qu’il puisse d’agir d’une réduction anticipée de l’opérateur actuellement pas encore mise en place partout, il n’est pas non plus exclu qu’il s’agisse d’une erreur restée inchangée depuis la mise à jour de fin janvier sans correction ultérieure. Nous avons posé la question à l’opérateur, nous vous tiendrons informés.

Un autre point interpelle de surcroît, Free Mobile affirme dans sa brochure tarifaire que les fameux 395 Mb/s sont atteignables “avec agrégation des bandes de fréquences 4G” et non plus “avec agrégation des 4 bandes de fréquences 4G” comme auparavant, une petite nuance dans la terminologie qui pourrait se révélée finalement lourde de sens.

Brochure tarifaire Free Mobile de juillet 2025

