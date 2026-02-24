Le forfait mobile “illimité” de SFR fait jaser, des abonnés dénoncent un bridage systématique tous les 20 Go consommés

Présenté comme totalement illimité, le forfait 5G+ de SFR suscite la controverse après le témoignage d’abonnés affirmant que leur connexion Data se coupe automatiquement après environ 20 Go d’usage continu. Pour retrouver internet, une manipulation inhabituelle serait nécessaire : activer puis désactiver le mode avion, relançant temporairement la session.

Le forfait « illimité » de SFR avec engagement de 24 mois fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux et sur le forum officiel de l’opérateur. Plusieurs abonnés affirment subir des coupures de leur connexion DATA après environ 20 Go de téléchargement en une seule session, remettant en question la réalité de l’illimité promis.

Sur X, @tacosautabasco a lui partagé une vidéo et un long témoignage détaillant le problème. Abonné au forfait « Illimité 5G+ » de SFR, il explique avoir constaté des coupures systématiques lors de téléchargements volumineux ou d’usages intensifs, notamment en cloud gaming via la PlayStation Portal. « Une coupure de la DATA après 20 Go est détectée, ce phénomène n’est pas du tout isolé testé via plusieurs appareils », affirme-t-il, précisant avoir reproduit le comportement sur différents smartphones ( iPhone 13 et 17, Xiaomi 14T), mais aussi via un routeur 5G et plusieurs configurations réseau.

Selon son expérience, la connexion mobile ne disparaît pas totalement : le smartphone conserve l’indication 5G, mais sans aucun accès aux données. Pour rétablir la connexion, une manipulation est nécessaire : activer puis désactiver le mode avion. « Pour récupérer la DATA, je dois obligatoirement me mettre en avion. J’ai même conçu un raccourci sur mon téléphone carrément », explique-t-il. Les appels et SMS continueraient de fonctionner normalement, mais l’accès internet resterait bloqué jusqu’à cette réinitialisation manuelle.

L’abonné a également relayé son mécontentement sur le forum officiel de SFR, où il décrit une situation particulièrement contraignante dans le cadre d’un usage nomade, utilisant son forfait comme connexion internet principale lors de ses déplacements. « Le seul point qui me déçoit vraiment et c’est rédhibitoire pour moi c’est le fait que la DATA est bloquée après 20 Go de conso atteint », écrit-il. Malgré des tests avec différents appareils, points d’accès (APN) et plusieurs contacts avec le service client, le problème persisterait.

Ce témoignage n’est pas isolé. Depuis plusieurs semaines, d’autres utilisateurs évoquent des limitations similaires, laissant penser à une forme de gestion technique des sessions de données au-delà d’un certain volume. L’abonné affirme même que ce seuil aurait évolué, indiquant qu’il était auparavant fixé à 5 Go avant d’être relevé à 20 Go. En un mois, ce dernier a tout de même consommé 1,7 To de données. En octobre 2025, SFR a lancé cette « offre spéciale illimité 5G+ » à 39,99 €/mois avec engagement de 24 mois (31,99 €/mois avec SFR Multi), incluant data illimitée en France, 100 Go depuis l’UE/DOM/Suisse/Andorre et 35 Go depuis plus de 70 destinations hors Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox