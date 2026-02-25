Free n’abandonne pas encore Freebox Connect et continue de la mettre à jour

Même si l’application Free abrite depuis peu toutes ses fonctionnalités, Freebox Connect bénéficie d’une nouvelle mise à jour sur Android et iOS.

Début janvier, l’opérateur mettait en place une fusion entre Free, application permettant de gérer ses comptes Freebox et Free Mobile, et Freebox Connect, qui permet de gérer sa connexion et plusieurs aspects techniques des servers et players Freebox. Le choix a été fait d’intégrer à la première les fonctionnalités de la deuxième, mais quel était donc l’avenir pour Freebox Connect ?

Et bien l’opérateur ne délaisse pas complètement son application, puisqu’une mise à jour vient d’être déployée sur iOS et Android. Cette dernière intègre des améliorations et correctifs de bugs, annoncent laconiquement les développeurs.

On peut noter cependant que selon nos constatations, l’opérateur n’a pas intégré la compatibilité de la télécommande virtuelle avec les players autre que Révolution et Devialet. On peut donc imaginer que les futures nouvelles fonctionnalités seront réservées aux utilisateurs de l’application Free et non intégrées à Connect. Certains abonnés Freebox nous ont fait part de leur préférence de garder l’application Freebox Connect par confort, et il est vrai que cette dernière reste téléchargeable encore sur le store et donc mise à jour au moins pour assurer un fonctionnement correct aux utilisateurs.

