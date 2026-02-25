Canal+ réalise une nouvelle acquisition majeure dans le cinéma européen, son catalogue se renforce

Canal+ (Vivendi) prend le contrôle de Lucky Red pour 26,6 millions d’euros. Grâce à ces productions, coproductions et sa force de distribution, cet acteur majeur du cinéma italien s’est constitué un catalogue reconnu, mêlant succès critiques, films primés et œuvres à fort potentiel international.

Vivendi, maison mère de Canal+ contrôlée par Vincent Bolloré, poursuit son expansion dans la production cinématographique européenne. Via sa filiale StudioCanal, le groupe français a acquis 51 % de Lucky Red, une société italienne majeure du secteur, pour un montant total de 26,6 millions d’euros, a révélé la presse italienne.

L’opération a été officialisée à Rome lors de la signature d’un acte de cession entre StudioCanal et les actionnaires historiques. Dans le détail, StudioCanal a racheté 40 % des parts détenues par le fondateur Andrea Occhipinti, ainsi que l’intégralité des participations de Valerio Scarinci (10 %) et Stefano Massenzi (1 %). Andrea Occhipinti conserve toutefois 49 % du capital et reste impliqué dans l’entreprise. Sur le montant total, il perçoit 20,8 millions d’euros, contre 5,2 millions pour Scarinci et environ 521 000 euros pour Massenzi.

Lucky Red a réalisé plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024 pour un bénéfice de 3,7 millions d’euros. Cette acquisition permet à Vivendi et Canal+, via StudioCanal, de renforcer leur présence en Europe et de consolider leur stratégie de développement dans la production et la distribution de films face à la concurrence internationale. Fondée en 1987 par Andrea Occhipinti, Lucky Red acquiert et distribue des films d’auteur, des films primés qui ont notamment été projetés dans de grands festivals de cinéma tels que Cannes et la Berlinale.

Ces dernières années, cet acteur majeur du cinéma européen s’est fait remarquer comme un partenaire actif sur plusieurs productions internationales et européennes. Il a participé à des projets récents comme Better Man, le biopic consacré à Robbie Williams, ainsi que Greenland 2: Migration, suite attendue du film catastrophe porté par Gerard Butler. Il est également associé à des productions européennes comme Sentimental Value et d’autres coproductions destinées au marché international, confirmant son positionnement sur des œuvres à forte portée commerciale et artistique.

Lucky Red dispose aussi d’un solide historique de films reconnus et primés avec la distribution italienne de La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, oscarisé en 2014 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, ainsi que dans des collaborations avec des réalisateurs de premier plan. Elle a également participé à des coproductions internationales comme Everybody Knows d’Asghar Farhadi, présenté en ouverture du Festival de Cannes en 2018 avec Penélope Cruz et Javier Bardem. La société s’est aussi illustrée dans le cinéma italien contemporain avec des succès comme Perfetti sconosciuti, devenu un phénomène mondial et adapté dans de nombreux pays, ou encore La dea fortuna de Ferzan Özpetek.

