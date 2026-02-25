Free Mobile : des optimisations techniques arrivent pour ses abonnés sur les iPhone

Apple met à jour les paramètres opérateur de Free Mobile sur iPhone, avec des améliorations techniques du réseau et la confirmation de la préparation du RCS chiffré.

Avec iOS 26.4 bêta 2, Apple commence à intégrer plusieurs évolutions techniques dans les « carrier bundles », ces profils opérateur qui configurent le fonctionnement du réseau mobile sur les iPhone. Free Mobile fait partie des opérateurs concernés, avec des changements discrets mais importants qui préparent des améliorations de connectivité.

D’après les découvertes de Tiino-X83 sur X, « le MTU est désormais pris en compte ». Le Maximum Transmission Unit, correspond à la taille maximale des paquets de données transmis sur le réseau. Sa prise en charge plus précise permettrait d’optimiser le transport des données, en réduisant les fragmentations et les pertes de paquets. Concrètement, cela peut améliorer la stabilité des connexions, notamment pour certains usages sensibles comme les VPN, les appels Wi-Fi ou les services nécessitant une latence faible.

Autre évolution notable, « l’autorisation de la SA lors de l’association Wi-Fi (Security Association IPsec établie plus tôt) ». Cette modification concerne la gestion des tunnels sécurisés IPsec utilisés notamment pour la VoWiFi et certains services opérateur. En établissant plus tôt cette association de sécurité, l’iPhone peut sécuriser la connexion plus rapidement, ce qui peut réduire les délais lors de la connexion au Wi-Fi et améliorer la fiabilité des appels Wi-Fi avec Free Mobile.

Enfin, cette version d’iOS confirme une nouvelle fois aussi que le RCS chiffré de bout en bout se précise chez Free Mobile et les autres opérateurs. Toutefois, la fonctionnalité semblait désactivée pour le moment. Mais “même si le réglage indique qu’il est désactivé, ce paramètre n’est pas pris en compte dans la version bêta. Par conséquent, le RCS chiffré peut tout de même être actif chez l’un des opérateurs”, précise toutefois Tiino-X83. Repérées également dans la dernière bêta d’iOS, plusieurs nouveautés concernent aussi d’autres opérateurs français. Les appels VoNR arrivent chez Bouygues et SFR, SFR active la 5G+ sur iPhone et Orange gagne une fonction facilitant le transfert d’eSIM depuis Android.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox