Free annonce accélérer fortement le déploiement de ses réseaux 4G et 5G grâce à un nouvel accord stratégique avec TDF

TDF et Free ont conclu un accord stratégique pour le déploiement de 2 500 nouveaux sites de télécommunications en France

Free franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son réseau mobile. L’opérateur vient d’annoncer ce 25 février la signature d’un partenariat stratégique avec TDF, qui prévoit la construction de 2 500 nouveaux sites de télécommunications en France.

Dans le détail, TDF et Free annoncent avoir conclu « un accord de type Build-to-Suit (BTS) » visant à développer ces nouvelles infrastructures. L’objectif est clair, il s’agit de poursuivre l’extension et la densification du réseau mobile 4G/5G de Free Mobile. Il s’agit du schéma sur lequel l’opérateur travaille depuis plusieurs mois dans l’optique de vendre ses futurs sites mobiles, qu’il continuera toutefois d’exploiter via un engagement de location de long terme.

Ce partenariat avec TDF s’inscrit par ailleurs dans la durée, les deux groupes ont en effet signé un “contrat-cadre de services (Master Service Agreement) d’une durée de 20 ans, en vertu duquel Free restera le locataire principal de ces sites”. Concrètement, TDF financera et construira les infrastructures, que Free utilisera ensuite pour installer ses équipements mobiles. Au 1er février 2025, Free Mobile comptait 30 629 sites 4G dans l’Hexagone et 22 624 supports 5G.

Cet accord constitue une avancée stratégique pour Free, qui cherche à améliorer la couverture et les performances de son réseau dans un contexte de forte croissance des usages chez ses 15,7 millions d’abonnés. Nicolas Thomas, directeur général de Free, souligne que « cet accord avec TDF reflète notre engagement à améliorer en permanence la qualité du réseau pour nos abonnés et à contribuer à l’aménagement du territoire ». Il ajoute que ce partenariat doit permettre « d’accélérer l’expansion et la densification de notre réseau mobile en France tout en maintenant une discipline financière rigoureuse ».

Pour TDF, cette opération renforce également sa position sur le marché français des infrastructures télécoms. Le groupe exploite déjà « plus de 8 800 sites répartis sur l’ensemble du territoire – incluant pylônes, tours et installations en toiture » et se positionne comme « un acteur majeur du marché français des towercos et un pilier des infrastructures numériques critiques du pays », annonce le communiqué. La réalisation de l’opération reste soumise aux conditions réglementaires habituelles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox