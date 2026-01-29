Free cherche à vendre ses futurs sites mobiles grâce à un nouveau projet qui attire déjà

L’opérateur va créer une coentreprise baptisée Nemrod, plusieurs investisseurs seraient intéressés par le rachat de points hauts que souhaite construire Free Mobile. Ce dernier louera ensuite lui-même ces infrastructures.

Après avoir cédé 70 % de ses pylônes à Cellnex en 2019 pour près de 2 milliards d’euros afin d’accélérer le déploiement de ses réseaux 4G et 5G, Free change à nouveau de braquet sur les infrastructures mobiles. L’opérateur du groupe Iliad travaille désormais à la vente de ses futurs sites mobiles, qu’il continuera toutefois d’exploiter via un engagement de location de long terme. Il s’agit d’un schéma Build-To-Suit (BTS) qui permettrait à Free de renforcer rapidement la densité de son réseau mobile tout en préservant sa capacité d’investissement pour d’autres priorités.

Selon La Tribune, Iliad a lancé un projet de coentreprise baptisé Nemrod, destiné à construire plusieurs milliers de nouveaux points hauts sur l’ensemble du territoire, aussi bien dans les zones denses que moins couvertes. Le groupe détiendrait 50 % de cette structure, l’autre moitié revenant à un partenaire financier chargé d’investir environ 500 millions d’euros dans la construction des infrastructures.

Ce dossier suscite déjà l’intérêt de plusieurs acteurs spécialisés comme Cellnex, partenaire historique de Free et Phoenix Tower International, récemment renforcé par le rachat de sites communs à SFR et Bouygues Telecom. D’autres investisseurs, notamment des fonds d’infrastructures, seraient également sur les rangs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox