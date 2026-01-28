Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : TF1 et Orange se font la guerre, nouvelles Freebox, l’offre TV évolue chez Free…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

26 janvier 1926 : Première retransmission publique en direct de la télévision

“It’s a live ! “, c’est en effet il y a maintenant 100 ans que la première diffusion d’un programme télévisuel a été réalisée. Il s’agissait d’une séance londonienne dédiée aux membres de la Royal Institution, le 26 janvier 1926. L’écran diffusait ainsi une retransmission sous la forme d’une image en 30 lignes, sur laquelle était discernable la silhouette d’un personnage situé dans la pièce annexe. C’est la naissance de la télévision, même s’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant d’arriver à nos centaines de chaînes en direct.

Ici l’inventeur écossais John Logie Baird posant à côté de son invention.

28 janvier 2015 : Free dévoile enfin une carte complète de ses bornes interactives

On a tendance à l’oublier, mais pour trouver une borne avec laquelle s’abonner à Free Mobile, il fallait bien connaître ses adresses ! Jusqu’au 28 janvier 2015, ces dernières n’étaient trouvables que sur des plateformes éditées par les différents distributeurs, sans qu’une carte soit mise en place chez Free. Cela tombe bien, l’opérateur a depuis rectifié le tir et lançait ce jour sa nouvelle carte officielle, reprenant la quasi-totalité des 898 bornes déployées à l’époque. Elle a depuis été fusionnée avec celle des boutiques de l’opérateur.

28 janvier 2015 : lancement de la Bbox Miami

Une Bbox bien connue des français fête son anniversaire cette semaine : la Miami. Présentée en décembre 2014, cette première box “de nouvelle génération”, intégrant le service d’exploitation Android TV était enfin disponible pour les abonnés Bouygues Telecom souhaitant migrer.

Le décodeur se distinguait donc, non seulement avec l’accès aux applications Android, mais aussi avec sa connectivité Bluetooth, sa petite taille, sa compatibilité native avec Chromecast.. Une nouveauté qui arrivait juste avant la première box sous Android de Free : la mini 4K.

28 janvier 2021 : pas d’accord entre Orange et Free pour la 5G

À l’issue des enchères 5G qui se sont déroulées en octobre 2020, Orange et Free avaient annoncé avoir engagé des discussions dans la perspective de trouver un accord de partage de réseau mobile. Mais celles-ci ont pris fin, annonçait l’opérateur historique le 28 janvier 2021. De quoi mettre fin à une potentielle idée de mutualisation des réseaux 5G entre les deux opérateurs.

30 janvier 2024 : Free lance sa Freebox Ultra

La dernière keynote de Free remonte à deux ans maintenant, avec la présentation de la Freebox Ultra. Une box vantée comme ultra-performante, qui venait donc remplacer la Freebox Delta en termes de débit mais aussi en termes de contenus avec notamment une exclusivité à l’époque : la disponibilité de Canal+ la Chaîne en Live, incluse, qui permet d’accéder au flux en direct de la chaîne privée directement. L’opérateur a également été le premier à proposer une box utilisant le WiFi 7, bien que celui-ci n’ait pas été certifié.

1er février 2003 : Free lance sa Freebox V2

La Freebox première du nom a eu droit à sa première mise à jour matérielle après une sortie en 2002. Pas vraiment de changement de design dans cette V2 déployée le premier février 2003. Il s’agit surtout d’une version améliorée de la première box de Free, avec une nouvelle alimentation et de nouveaux composants pour la VoIP. Il faudra attendre un an pour une nouvelle “vraie” version de la Freebox.

1er février 2011 : Free-reseau.fr voit le jour

Le site dédié à relever les problèmes rencontrés sur le réseau fixe de Free fête cette semaine ses 14 ans d’existence. Lancé le 1er février 2011 par des membres du Journal du Freenaute, free-reseau.fr permet de connaître l’état du réseau dégroupé de Free en temps réel et les éventuelles pannes, tout en précisant les DSLAM non-joignables. Joyeux anniversaire !

1er février 2013 : l’abonnement Freebox TV soumis à un abonnement

Depuis le lancement de sa première offre en triple play, Free avait toujours considéré le bouquet Freebox TV comme partie intégrante de ses offres. C’est au premier jour de février de l’année 2013 que l’opérateur de Xavier Niel a décidé d’en faire un service soumis à un abonnement à 1.99€, toujours inclus dans l’offre Freebox cependant. C’est notamment pour cela que vous pouvez vous désabonner du bouquet encore aujourd’hui, depuis votre espace abonné, pour certaines offres.

1er février 2018 : Un bras de fer entre TF1 et Orange s’engage

Un conflit basé sur des accords de diffusion. Faute d’avoir trouvé un accord avec Orange, après deux ans de négociation, TF1 annonçait le 1er février 2018 suspendre la fourniture à Orange du service replay MyTF1 et avoir demandé à l’opérateur de diffuser ses chaînes sur ses box. Un bras de fer s’est ensuite engagé entre les deux parties, la Une demandant à être rémunérée davantage, tandis qu’Orange considérait le tarif excessif. Finalement, l’affaire s’est résolue le mois suivant, avec un retour à la normale le 12 mars 2018.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox