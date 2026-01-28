Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom peuvent vous localiser au mètre près, mais Apple commence à empêcher ça

Grâce à iOS 26.3, Apple introduit une nouvelle protection qui limite l’accès des opérateurs télécoms à la localisation ultra-précise des utilisateurs d’iPhone.

Votre opérateur mobile sait où vous êtes, parfois avec une précision de l’ordre du mètre. Cette capacité repose sur l’analyse des connexions aux antennes relais, combinée à d’autres données techniques transmises par le smartphone. Une réalité bien connue des spécialistes, mais largement ignorée du grand public. Avec iOS 26.3, attendu en février 2026, Apple entend toutefois réduire cette visibilité et introduit une nouvelle couche de protection de la vie privée.

Même lorsque l’utilisateur refuse l’accès à sa localisation à certaines applications, l’opérateur télécom conserve un accès privilégié à ses déplacements. En exploitant la triangulation cellulaire, mais aussi des informations issues du GPS et des réseaux Wi-Fi, il peut suivre un mobile de manière continue. Cette collecte de données a déjà valu aux opérateurs américains une condamnation retentissante en 2020 pour atteinte à la vie privée. Apple, qui a fait de la confidentialité un axe central de sa stratégie, souhaite désormais limiter ce flux d’informations.

Dans la continuité de l’App Tracking Transparency et du Relais privé iCloud, iOS 26.3 s’attaque à un point plus technique et moins visible : le partage des coordonnées de localisation par le modem cellulaire. Jusqu’à présent, pour améliorer la qualité de la connexion, l’iPhone transmettait à l’opérateur des données très précises issues de ses propres calculs GPS et de scans Wi-Fi, via des protocoles de bas niveau. Avec cette mise à jour, Apple bloque en partie ce mécanisme.

Concrètement, l’opérateur continuera de disposer d’une estimation globale de la position de l’abonné, indispensable au fonctionnement du réseau. En revanche, il n’aura plus accès à la localisation ultra-précise calculée par l’iPhone. En refusant de partager ses propres données GPS avec le réseau, le smartphone contraint l’opérateur à se contenter d’une localisation plus approximative, nettement moins exploitable.

Plusieurs limites à noter

Cette avancée s’accompagne toutefois d’une contrainte majeure. La nouvelle protection repose non seulement sur iOS, mais aussi sur un modem spécifique conçu par Apple. Seuls les appareils équipés d’un modem de la série C peuvent en bénéficier. À ce stade, la liste est limitée à l’iPhone Air, à l’iPhone 16e et à l’iPad Pro doté de la puce M5 en version cellulaire. Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, bien que récents, ne sont pas compatibles, faute de modem adéquat. La généralisation de cette fonctionnalité est attendue avec les futures générations d’iPhone, à partir de la gamme iPhone 18.

Apple précise que cette option n’aura aucun impact sur les usages essentiels. La navigation dans Plans, la fonction Localiser ou encore la transmission des informations aux services d’urgence continueront de fonctionner normalement. La protection agit uniquement sur les échanges de données entre le modem et l’opérateur.

Reste une autre inconnue : l’adhésion des opérateurs. Au lancement, seuls quelques acteurs ont accepté de prendre en charge cette nouveauté, parmi lesquels Telekom en Allemagne, EE et BT au Royaume-Uni, Boost Mobile aux États-Unis, ainsi qu’AIS et True en Thaïlande. En France, Orange, Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom ne figurent pas encore sur cette liste.

Si certains opérateurs pourraient percevoir cette évolution comme une perte de données exploitables, d’autres y voient un moyen de réduire la pression réglementaire et les demandes des autorités, les informations devenant moins précises. Comme les précédentes initiatives d’Apple en matière de confidentialité, cette fonctionnalité pourrait susciter des débats juridiques. Mais la firme de Cupertino semble déterminée à poursuivre sa stratégie, quitte à rebattre les cartes entre fabricants de smartphones et opérateurs télécoms.

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox