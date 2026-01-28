Free Pro active la VoNR et généralise la 5G+ automatiquement sur plus de 100 smartphones pour ses clients

Déjà officialisée, la 5G+ chez Free Pro s’accompagne d’évolutions plus discrètes mais stratégiques pour les professionnels : appels vocaux directement sur le réseau 5G, activation sans aucune manipulation et large compatibilité smartphones.

Après avoir confirmé l’intégration de la 5G+ dans son offre mobile dédiée aux entreprises, Free Pro détaille désormais plus précisément les contours techniques de ce déploiement. Au-delà des débits et de la latence améliorée, l’opérateur met en avant une évolution clé pour les usages professionnels : la VoNR, ou Voice over New Radio.

Avec la VoNR, les appels vocaux transitent directement par le cœur de réseau 5G+, sans bascule vers la 4G comme c’est encore le cas avec la VoLTE. Cette technologie permet un temps d’établissement d’appel quasi instantané, une qualité audio améliorée, mais surtout le maintien d’une navigation Internet en 5G+ pendant les communications.

Un point particulièrement pertinent pour les professionnels utilisant simultanément appels, visioconférences, applications cloud ou outils collaboratifs en mobilité. Free Pro précise que la VoNR est accessible automatiquement aux abonnés disposant du Forfait Free Pro 5G, sous réserve de couverture 5G+ et de smartphone compatible.

Autre élément important : aucune manipulation n’est nécessaire comme pour la 5G+ grand public de Free Mobile. Dès lors qu’un client Free Pro dispose du forfait mobile adéquat et d’un terminal compatible, l’accès à la 5G+ et à la VoNR est activé automatiquement. Une approche qui vise clairement à lever les freins techniques à l’adoption de la 5G Stand Alone dans le monde professionnel. Pour accompagner cette évolution, Free Pro va jusqu’à renommer son offre, qui devient officiellement le Forfait Mobile Free Pro 5G+, afin de refléter cette montée en gamme technologique.

Plus de 100 smartphones déjà compatibles

Free Pro revendique déjà plus de 100 modèles de smartphones compatibles 5G+ (liste intégrale non disponible). La compatibilité couvre aussi bien les derniers iPhone que de nombreux terminaux Android, y compris des modèles pensés pour les usages professionnels ou durcis. Parmi les appareils mis en avant par l’opérateur figurent notamment les iPhone 15, 16 et 17, ainsi que des modèles Android récents comme les Samsung Galaxy S25, Z Fold 6, Google Pixel 9, Xiaomi 15 ou encore les Crosscall Stellar, particulièrement prisés dans certains secteurs professionnels.

Comme pour les offres grand public, Free Pro rappelle que la 5G+ repose sur le réseau 3,5 GHz, actuellement en cours de déploiement en France métropolitaine. L’accès aux performances promises dépend donc toujours de la zone de couverture et de la compatibilité du terminal utilisé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox