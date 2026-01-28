Ligue 1+ fait une offre pour diffuser tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

Ligue 1+ met sur la table 20 millions d’euros dans l’espoir de signer avec la FIFA pour diffuser l’intégralité de la Coupe du monde 2026.

Un nouveau bouleversement se profile dans le paysage des droits télé du football en France. Nicolas de Tavernost, président de LFP Media, a annoncé mercredi aux dirigeants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 l’existence d’un accord entre la FIFA et Ligue 1+ pour la diffusion intégrale de la Coupe du monde 2026. Un accord contractuel confirmé par le dirigeant, mais qui doit encore être ratifié par le Conseil de la FIFA.

À l’heure où les clubs misent sur le succès de la plateforme Ligue 1+, lancée par la LFP, cette annonce témoigne de la stratégie offensive adoptée par LFP Media. Selon L’Équipe, information confirmée par RMC Sport, Nicolas de Tavernost a révélé cet accord lors des collèges de Ligue 1 et de Ligue 2. Il porterait sur la retransmission du Mondial 2026, organisé du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Si la validation finale par la FIFA reste attendue, l’accord permettrait à Ligue 1+ de combler le vide laissé par la fin de la saison 2025-2026. En contrepartie d’un montant estimé à 20 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient environ 2 millions d’euros de frais de production, la plateforme de la LFP diffuserait l’intégralité de la compétition estivale, en complément de la chaîne M6.

Le groupe M6 conserverait ainsi son statut de diffuseur exclusif en clair, tandis que Ligue 1+ deviendrait le diffuseur payant du Mondial 2026. Au total, les 104 rencontres de la compétition seraient accessibles aux abonnés, depuis le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud, le 11 juin à 21 heures, jusqu’à la finale prévue le 19 juillet, dont 54 en co-diffusion avec M6.

Cette annonce représente à la fois une surprise et un coup majeur pour LFP Media. Lors des précédentes éditions de la Coupe du monde, les droits de diffusion payants étaient détenus par beIN Sports, acteur historique du football international. On peut noter que sur la question des droits payants, Canal+ avait également indiqué suivre le dossier, et n’excluait pas un retour de la compétition sur les antennes du groupe : “le lien n’est pas coupé. il ne faut jamais dire jamais”, affirmait son directeur général à CBNews. Toujours selon L’Équipe, la ratification de l’accord par le Conseil de la FIFA ne devrait être qu’une formalité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox