Le forfait 2€ de Free Mobile passe en mode boosté par défaut

Le forfait 2€ avec booster 1 Go offert lancé en septembre 2025 devient aujourd’hui l’entrée de gamme par défaut chez Free Mobile, tandis que la formule historique semble désormais cantonnée à un rôle résiduel.

Free Mobile vient d’opérer un changement discret mais loin d’être anodin dans la présentation de son emblématique forfait 2€. Désormais, en arrivant sur la page des offres de l’opérateur, ce n’est plus la version historique avec 2 heures d’appels et 50 Mo de data qui est mise en avant, mais une déclinaison enrichie : le forfait 2€ avec un Booster 1 Go offert et les appels illimités, sélectionné par défaut.

Concrètement, Free présente désormais son forfait 2€ pour les nouveaux abonnés comme une offre à 1 Go de data en France (au lieu de 50 Mo) et appels, SMS et MMS illimités, le tout sans engagement et au même tarif. L’option « Booster 1 Go », habituellement facultative, est automatiquement cochée lors de la souscription, ce qui modifie sensiblement la perception de l’offre pour les nouveaux abonnés.

L’offre historique toujours disponible… mais clairement reléguée

L’offre « historique » du forfait 2€, avec 2 heures d’appels et 50 Mo de data, n’a pas disparu. Elle reste accessible, mais uniquement si l’utilisateur prend soin de modifier manuellement sa sélection. Au même prix, le contraste est frappant avec d’un côté, un forfait minimaliste hérité des débuts de Free Mobile et de l’autre, une version plus généreuse, sans surcoût. Dans ces conditions, l’offre 50 Mo perd quasiment tout intérêt pour un nouvel abonné, puisqu’il peut, pour le même tarif, bénéficier d’un volume de data vingt fois supérieur et des appels illimités. Un positionnement qui interroge sur la pertinence du maintien de cette formule dans la grille tarifaire visible.

Free Mobile continue toutefois d’avancer avec prudence. Le Booster 1 Go est actuellement offert, mais rien ne garantit qu’il le restera durablement. L’opérateur a déjà modifié à plusieurs reprises les conditions de ses options par le passé, et ce caractère « offert » permet justement de conserver une grande souplesse. C’est d’ailleurs probablement pour cette raison que Free n’a jamais intégré définitivement ces améliorations dans le forfait de base. En conservant une structure avec options, l’opérateur peut ajuster son offre sans toucher formellement à son forfait historique, devenu au fil des années un symbole autant qu’un produit d’appel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox