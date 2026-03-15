Vous ne captez plus correctement la TNT ? Une aide jusqu’à 250 € peut vous aider à continuer à regarder la TV

L’Agence nationale des fréquences propose actuellement un dispositif d’aide pour les habitants de plusieurs communes des Pyrénées-Orientales et des Côtes-d’Armor, avec jusqu’à 250 € de prise en charge pour pour passer à un autre mode de réception comme la fibre

Dans certaines zones où la réception de la TNT devient difficile, l’État peut accorder une aide financière aux téléspectateurs concernés afin de leur permettre de continuer à regarder la télévision dans de bonnes conditions.

Jusqu’à 250 € pour changer de mode de réception

Cette aide s’appuie sur le fonds d’accompagnement de la réception télévisuelle (FARTV). Elle permet de prendre en charge une partie des dépenses engagées pour continuer à recevoir la télévision. Le montant de l’aide peut atteindre 120 € maximum pour adapter une antenne râteau existante ; 250 € maximum pour passer à un autre mode de réception comme la fibre, le satellite etc, et 500 € maximum pour les gestionnaires d’immeubles. Pour bénéficier de cette aide, plusieurs critères doivent être respectés. Le logement doit être la résidence principale du demandeur et la télévision doit être reçue exclusivement par antenne râteau. Le foyer doit également être situé dans une zone officiellement concernée par ces perturbations. Bonne nouvelle : aucune condition de ressources n’est exigée pour obtenir cette aide.

Des aides ouvertes dans plusieurs communes

Actuellement, le dispositif est ouvert dans plusieurs communes françaises. Du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, l’aide concerne 17 communes autour de Saint-Brieuc dans les Côtes-d’Armor, dont Saint-Brieuc, Plérin, Lamballe-Armor, Langueux ou encore Trégueux.

Une nouvelle campagne sera également ouverte du 1er avril au 30 septembre 2026 dans six communes des Pyrénées-Orientales : Escaro, Serdinya, Fuilla, Sahorre, Nyer et Souanyas. Les habitants concernés peuvent déposer une demande accompagnée des justificatifs nécessaires afin d’obtenir un remboursement partiel des travaux réalisés pour continuer à recevoir la télévision.

Les foyers concernés pourront déposer leur demande directement en ligne sur le site recevoirlatnt.fr. Pour être éligible, il faudra fournir plusieurs justificatifs, notamment la facture des travaux réalisés et une attestation confirmant l’intervention sur l’équipement de réception télévisuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox