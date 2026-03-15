Les nouveautés de la semaine chez Free : redémarrez vos Freebox, Canal+ gratuit pendant 1 an pour plus d’abonnés etc…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

Free lance une nouvelle mise à jour 4.9.17 du Freebox Server pour les modèles Freebox Révolution, Pop, Delta, Ultra et mini 4K. Cette version apporte principalement une correction de bug liée au Wi-Fi invité. Jusqu’à présent, un problème pouvait permettre à des appareils supplémentaires de se connecter au réseau Wi-Fi invité, même lorsque le nombre maximal d’utilisateurs autorisés était déjà atteint. Plus d’infos…

Après les abonnés Freebox Delta, Free offre Canal+ pendant 1 an à des abonnés Ultra Essentiel, un mail leur est envoyé. Plus d’infos… Un nouveau droit sportif débarque gratuitement sur les Freebox avec Zack Nani Foot (canal 181), les matchs de l’Inter Miami de Lionel Messi en Ligue des champions Concacaf. Plus d’infos… Abonnés Freebox et Amazon Prime : nouvelle salve de jeux PC gratuits à récupérer, avec un autre opus d’une licence marquante. Plus d’infos…

Abonnés Freebox : une avalanche de nouvelles promos sur de nombreuses Smart TV Samsung. Plus d’infos… Freebox Pop, Ultra et mini 4K : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV. Nina by Pluto TV permet de (re)découvrir l’intégralité des épisodes de la série médicale française dans un flux continu. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance une nouveauté demandée par ses abonnés mobile dans son application Free, la gestion des lignes secondaires. Voici un tutoriel pour comprendre comment cela fonctionne.

Annonces de la semaine

Free annonce la disparition “prochainement” de son application Freebox Connect. Plus d’infos…

Alerte enlèvement : les abonnés Free Mobile et des autres opérateurs désormais alertés directement sur leurs smartphones. Plus d’infos…

Deux nouvelles boutiques Free s’apprêtent à voir le jour à Poitiers et Verdun. Plus d’infos…

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox