Free revient sur Veepee pour pousser son forfait Free Max mais…

Faute de nouvelle offre spéciale sur Veepee pour le moment, Free utilise la vitrine du site pour faire connaître son forfait mobile le plus premium.

Free et Veepee, c’est une longue histoire commerciale. Depuis des années, l’opérateur a régulièrement utilisé la plateforme de e-commerce pour lancer des ventes privées, souvent très attendues par les abonnés en quête de promotions Freebox ou mobile. Mais cette fois, pas de bon plan caché ni de prix cassé.

En se rendant sur la page d’accueil de Veepee, on peut apercevoir une vignette publicitaire aux couleurs de Free Mobile, intitulée « Carte Rose à Free », consacrée au nouveau forfait Free Max. Le visuel met en avant l’un de ses principaux arguments : l’Internet illimité depuis plus de 135 destinations en plus de la data illimitée en France métropolitaine.

En cliquant sur cette publicité, l’internaute n’est pas redirigé vers une vente privée ou une offre exclusive Veepee, mais vers la page officielle du forfait Free Max. L’offre y est présentée à 29,99€/mois, ou 19,99€/mois pour les abonnés Freebox, sans remise supplémentaire liée à Veepee. Free semble donc utiliser ici Veepee comme un simple support publicitaire pour donner de la visibilité à son nouveau forfait premium.

Sur son site, Veepee explique que “Carte Rose”, est un accès privilégié “à l’univers d’une marque, qui en l’espace d’un clic, vous fait découvrir son univers, ses dernières nouveautés ou vous propose un avantage privilégié.” Et d’ajouter que parfois, “il s’agira même d’un lancement de produit issu d’une toute nouvelle collection. Dans ce cas, il sera vendu au prix du marché, et nous serons ravis de faire profiter nos membres d’un avantage exceptionnel (un produit ou service supplémentaire offert, un bon d’achat à dépenser chez notre marque partenaire, ou même les frais de livraison offerts par la marque)”. Nous cherchons encore l’avantage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox