Le saviez-vous : Free permet de retrouver ses accès Freebox et Free Mobile oubliés bien plus facilement qu’on ne le pense

Un identifiant oublié peut vite devenir un casse-tête pour accéder à son espace abonné. Pourtant, Free propose plusieurs solutions simples pour récupérer ses accès Freebox et Free Mobile en quelques minutes.

C’est souvent au pire moment que les identifiants disparaissent. Consultation d’une facture, changement d’option, suivi de consommation ou dépannage… impossible d’accéder à son espace abonné sans ses accès. Heureusement, Free a prévu plusieurs méthodes pour aider ses abonnés à remettre la main dessus rapidement.

Retrouver son identifiant Freebox en quelques clics

Pour les abonnés Freebox, l’identifiant prend généralement la forme “fbx” suivi de plusieurs chiffres. Il est indispensable pour gérer son abonnement, consulter ses factures ou contacter l’assistance. Plusieurs solutions existent pour le retrouver facilement. Il apparaît notamment sur les anciennes factures Free, dans les mails de confirmation de souscription ou encore sur les documents remis lors de l’abonnement.

En cas d’oubli du mot de passe, Free propose aussi une procédure de réinitialisation dédiée. L’opérateur permet même de lancer la récupération via une page, sans connaître son identifiant “fbx”, simplement avec le numéro de ligne Freebox ou le numéro France Télécom associé, accompagné du code postal renseigné lors de la souscription.

“Le numéro de votre ligne téléphonique France Télécom à 10 chiffres qui commence par 01, 02, 03, 04 ou 05. Le numéro de votre ligne téléphonique Freebox à 10 chiffres qui commence par 09 ou par 01, 02, 03, 04, 05. Si vous ne vous en souvenez pas vous pouvez tenter d’appeler un téléphone mobile accessible, sur lequel le numéro d’appelant s’affichera”, indique Free.

Si vous avez un compte email free, vous devez saisir l’identifiant de votre adresse email, c’est à dire la partie avant le “@free.fr” Le code postal ” à saisir est celui que vous avez indiqué lors de votre souscription freebox ou lors de la création du compte mail principal. Un lien de réinitialisation est ensuite envoyé par mail afin de créer un nouveau mot de passe sécurisé.

Free Mobile : un identifiant différent du numéro de téléphone

Du côté de Free Mobile, beaucoup d’abonnés l’ignorent encore : l’identifiant n’est pas le numéro de téléphone, mais un numéro composé de huit chiffres. Là encore, il peut être retrouvé sur les factures, dans les mails de souscription ou sur le courrier accompagnant la carte SIM. Une autre méthode existe également pour les lignes déjà activées : envoyer simplement “conso” par SMS au 555. Free renvoie alors un message contenant les informations de consommation ainsi que l’identifiant abonné. Si aucun document n’est disponible, Free propose enfin une procédure directement depuis la page de connexion de l’espace abonné pour récupérer soit l’identifiant, soit le mot de passe oublié. Allez sur la page de connexion à l’espace abonné. Pour un identifiant perdu, cliquez sur ‘Mot de passe oublié”, puis “quel est mon identifiant” et enfin sur « vous ne le retrouvez pas ? ». Il vous sera alors demandé votre numéro de téléphone et adresse mail. Pour le mot de passe oublié, votre identifiant et adresse mail vous seront demandés.

Free ne communique jamais les anciens mots de passe en clair. Lors d’une récupération, l’abonné doit systématiquement en créer un nouveau. Mieux vaut donc penser à le sauvegarder dans un gestionnaire de mots de passe ou dans un endroit sécurisé pour éviter une nouvelle mauvaise surprise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox