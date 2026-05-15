Paramount+ veut enrichir son offre avec un format qui cartonne, comme Netflix

Alors que Paramount Skydance prépare une vaste fusion technologique entre Paramount+, Pluto TV et BET+, le groupe explore par ailleurs l’intégration de podcasts vidéo pour renforcer encore son écosystème face à Netflix et YouTube.

Un forfait populaire bientôt intégrer à Paramount+ ? Selon des informations de Business Insider, les dirigeants streaming de Paramount Skydance ont présenté jeudi en interne plusieurs pistes visant à intégrer des podcasts vidéo directement sur Paramount+. Dan Reich, vice-président exécutif chargé des produits streaming, aurait notamment expliqué vouloir récupérer davantage de podcasts vidéo et les découper en extraits afin d’alimenter le flux de vidéos courtes lancé récemment sur le service.

Cette stratégie rappelle celle de Netflix, qui avait officialisé en octobre 2025 un partenariat avec Spotify pour proposer dès 2026 plusieurs podcasts vidéo sur sa plateforme. Le groupe cherchait alors à diversifier ses contenus et à renforcer l’engagement des abonnés avec des formats déjà très populaires sur YouTube.

Chez Paramount+, les podcasts pourraient prendre plusieurs formes : émissions autonomes, contenus liés à des franchises comme Yellowstone ou Survivor, ou encore aftershows accompagnant certaines productions maison. Le groupe distribue déjà plusieurs podcasts autour de ses programmes et animateurs, notamment ceux de Jon Stewart ou Stephen Colbert, sans toutefois les proposer actuellement sur sa plateforme de streaming.Le chantier aurait été lancé en interne dès janvier avec une échéance fixée au 7 juillet prochain. Paramount+ travaille parallèlement sur l’intégration de contenus issus de CBS Sports et CBS News, mais aussi sur de nouvelles fonctionnalités interactives comme des statistiques sportives en direct ou des scènes permettant d’acheter des produits affichés à l’écran.

En France, Paramount+ est notamment acessible gratuitement pendant un mois pour certains abonnés Freebox. Le service est aussi inclus dans plusieurs offres de Canal+, ce qui lui permet déjà de bénéficier d’une large exposition auprès des abonnés français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox