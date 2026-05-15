Netflix veut encore plus de publicités sur sa plateforme en l’étendant à deux nouveaux formats

Netflix prévoit d’ajouter de la publicité dans ses Clips verticaux et ses podcasts vidéo, en plus des coupures classiques déjà présentes sur certaines offres.

La publicité continue de prendre de plus en plus de place sur Netflix. Après les coupures classiques et les publicités affichées lors des pauses, la plateforme prévoit désormais d’intégrer des annonces dans de nouveaux espaces de son application, y compris dans des formats où les utilisateurs ne s’y attendaient pas forcément.

Lors de son dernier Upfront, l’événement annuel destiné aux annonceurs, Netflix a détaillé sa stratégie publicitaire pour les prochaines années. Et le service semble clairement vouloir transformer la publicité en pilier central de son modèle économique.

Premier changement annoncé : les publicités arriveront dans le flux vertical « Clips », lancé récemment sur mobile et encore attendu en France. Cette section permet de faire défiler rapidement des extraits de séries, films ou bandes-annonces dans une interface très inspirée de TikTok. À partir de 2027, des publicités viendront s’intercaler entre ces contenus courts.

Netflix prévoit également d’ajouter de la publicité dans les podcasts vidéo, intégrés à la plateforme depuis fin 2025. Là aussi, le déploiement est prévu à l’échelle mondiale à partir de 2027. Une interrogation demeure toutefois : Netflix n’a pas encore précisé si les abonnés aux offres sans publicité seront eux aussi exposés à ces annonces dans les Clips et les podcasts.

La publicité devient de plus en plus sophistiquée

En parallèle, Netflix continue de renforcer sa technologie publicitaire. Dès cet été aux États-Unis et au Canada, la plateforme va étendre l’achat programmatique de certains formats, notamment pour les publicités affichées pendant les pauses ou les événements diffusés en direct, comme le sport.

L’entreprise expérimente aussi l’utilisation de l’intelligence artificielle pour adapter automatiquement les publicités aux différents formats d’affichage : vertical, pause, pré-roll ou encore contenus mobiles. Netflix teste même des publicités générées par IA capables de s’intégrer visuellement à l’univers des séries regardées. Par exemple, un décor ou un environnement inspiré directement d’un programme pourrait servir d’arrière-plan à une publicité. Ces outils devraient progressivement être déployés dans tous les marchés proposant des offres avec publicité, dont la France.

La plateforme affiche des ambitions très importantes sur ce marché. Netflix indique avoir généré 1,5 milliard de dollars de revenus publicitaires en 2025, soit deux fois plus qu’en 2024. L’objectif est désormais d’atteindre 3 milliards de dollars en 2026 et 9 milliards de dollars d’ici 2030. En quelques années, la plateforme est passée d’une offre publicitaire relativement limitée à une véritable régie intégrée, avec ses propres outils technologiques, ses systèmes de mesure et ses formats alimentés par l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox