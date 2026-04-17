Netflix prépare une révolution pour son application, elle va bientôt être méconnaissable

Fini la navigation classique : Netflix introduit un fil vertical pour parcourir extraits de films et séries en quelques gestes. Une évolution pensée pour s’adapter aux nouveaux usages sur smartphone.

Netflix s’apprête à franchir un cap important dans l’évolution de son application mobile. Dès la fin du mois d’avril, la plateforme va déployer une nouvelle interface centrée sur un flux vidéo vertical, directement inspiré des usages popularisés par TikTok. Une transformation majeure qui illustre la volonté du service de s’adapter aux nouveaux comportements de consommation.

Une navigation entièrement repensée sur mobile

Concrètement, Netflix va introduire un fil de découverte composé d’extraits de films et de séries, que l’utilisateur pourra parcourir en faisant défiler l’écran vers le haut ou vers le bas. Chaque vidéo servira de vitrine rapide pour un contenu, avec la possibilité de lancer immédiatement la lecture, d’ajouter le programme à sa liste ou encore de le partager.

Ce format n’est pas totalement inédit pour la plateforme, qui avait déjà testé ce type d’interface ces derniers mois. Mais cette fois, il s’agit d’un déploiement à grande échelle, assumé comme un pilier central de l’expérience mobile. Derrière ce choix, Netflix part d’un constat simple : le smartphone occupe une place de plus en plus importante dans la consommation de contenus, notamment en journée. Le flux vertical permet de proposer une navigation plus fluide, rapide et adaptée à ces usages.

Avec cette évolution, Netflix cherche aussi à renforcer l’engagement de ses abonnés. Le défilement continu, déjà éprouvé sur les réseaux sociaux, incite à rester plus longtemps dans l’application et à multiplier les découvertes. Cette stratégie s’inscrit dans un contexte où les formats courts et les contenus visionnés sur mobile gagnent du terrain. La plateforme souligne notamment que certains formats récents, comme les podcasts vidéo ou les contenus courts, rencontrent un succès particulier sur smartphone.

En parallèle, Netflix continue de diversifier son offre, avec une montée en puissance des événements en direct. La plateforme revendique désormais plus de 70 événements diffusés chaque trimestre, preuve d’un élargissement de son positionnement au-delà des films et séries traditionnels.

L’IA et le jeu vidéo en renfort

Cette refonte de l’application s’accompagne d’autres évolutions plus profondes. Netflix mise notamment sur l’intelligence artificielle pour améliorer ses recommandations. L’acquisition récente d’une entreprise spécialisée dans les outils de création assistée par IA doit permettre d’affiner la compréhension des contenus et de proposer des suggestions plus pertinentes.

La plateforme expérimente également un moteur de recherche basé sur le langage naturel. L’idée est de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement un programme en formulant des requêtes simples, sans passer par des mots-clés précis.

Avec ce virage vers le format vertical, Netflix s’aligne clairement sur les standards actuels du mobile. L’expérience devient plus intuitive et plus immédiate, mais aussi plus proche des codes des réseaux sociaux. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront ce changement. Si certains y verront une manière plus efficace de découvrir des contenus, d’autres pourraient regretter une approche plus traditionnelle, centrée sur la navigation par catégories.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox