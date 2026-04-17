SFR vendu à Bouygues, Free et Orange : tout savoir sur ce qu’il va encore se passer, les risques, et le devenir de 26 millions d’abonnés

C’est clairement l’opération la plus marquante des télécoms dans ces dernières années : un rachat se profile de plus en plus pour SFR, effectué par ses trois concurrents Free, Orange et Bouygues Telecom. Alors que des négociations exclusives viennent d’être annoncées, retour sur un dossier brûlant de l’actualité des télécoms.

Une page importante s’écrit dans l’histoire des télécoms français. Orange, Free, et Bouygues Telecom ont annoncé être en négociations exclusives pour racheter SFR à Patrick Drahi. Fortement endetté, le deuxième opérateur français traverse une crise depuis longtemps, malgré près de 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et se retrouve donc en vente. Une opération majeure qui soulève de nombreuses questions.

Pour rappel, l’offre actuellement négociée pour le rachat de SFR par ses trois concurrents s’élève à 20.35 milliards d’euros de valeur d’entreprise pour “la plupart des actifs d’Altice France-SFR“. Si Patrick Drahi a accepté cette proposition, il reste encore plusieurs étapes à franchir. Altice France a notamment octroyé une période d’exclusivité au Consortium jusqu’au 15 mai 2026 afin de finaliser les termes et la documentation de la transaction et il faudra également passer par une consultation préalable des instances représentatives du personnel compétentes, avant que l’opération soit autorisée par les institutions compétentes, notamment l’Autorité de la Concurrence. Cette dernière s’était d’ailleurs ouverte au projet, sans en connaître la teneur mais en ne présentant pas d’opposition de principe. Elle avait cependant indiqué que le dossier risquait de prendre du temps à être analysé.

« Mais cela prendra forcément du temps, avec très probablement une phase d’examen approfondie, qui peut durer dix-huit mois. J’espère que les acteurs en ont conscience. », prévenait déjà Benoît Cœuré à la tête de l’ADLC. Même en cas d’accord rapide entre les protagonistes, le calendrier resterait contraint. Le retour à trois opérateurs sur le marché français n’apparaît pas imminent. « Même si un dossier nous était présenté très rapidement, il me paraît très improbable qu’il puisse aboutir avant la fin de l’année 2026 », prévenait ainsi son président. Il convient donc de le rappeler que pour l’heure, l’opération pourrait toujours ne pas aboutir, rien n’est définitivement joué.

Que vont devenir les abonnés ?

Les trois FAI vont se répartir les abonnés grand public de SFR et Red by SFR, sans que la répartition exacte soit connue, en revanche, tous les clients B2B, soit professionnels et entreprises, de SFR iront chez Bouygues Telecom qui récupèrera l’intégralité du parc en cas de vente. L’offre présente une répartition financière « de l’ordre de 42% pour Bouygues Telecom, 31% pour Free-Groupe iliad et 27% pour Orange ».

Cela veut-il dire que si l’opération se finalise, tous les abonnés SFR vont devoir migrer chez Free, Orange ou Bouygues dans l’immédiat ? Non. C’est notamment ce qu’expliquait déjà Olivier Roussat en octobre dernier, qui rappelait que tout d’abord, le délai pour une validation de la part de l’autorité de la concurrence prendrait énormément de temps, mais ce n’est pas le seul frein à noter. En effet, selon lui, il faudrait aussi compter sur un délai de 30 mois pour migrer l’ensemble des clients vers leurs nouveaux opérateurs. Ainsi, pas de panique, vous ne serez pas dirigés de force vers une Freebox, Bbox ou Livebox, avant pas mal de temps, et concrètement, vous aurez eu largement le temps de changer d’offre par vous même avant que les opérateurs ne vous y poussent. En comptant les 18 mois d’analyse par l’autorité de la concurrence et les 30 mois de délai annoncé par Bouygues, on peut donc compter 4 ans avant que la migration soit complètement effectuée. En somme, il est donc possible que vous soyez migrés vers une offre Free, Bouygues ou Orange, jusqu’en 2031.

Un dossier important qui cristallise certaines craintes

Évidemment, un retour à trois opérateurs a soulevé énormément de questions. Notamment la crainte d’une hausse des tarifs, avec certains experts, dont par exemple UFC-Que Choisir ou des professeurs d’économie, qui craignaient qu’une baisse de la pression concurrentielle entraînerait à coup sûr une hausse des tarifs, mais aussi la réduction de la visibilité de marques à bas coût comme Sosh et B&You. Une crainte assez logique, si l’on considère que la dernière fois que la France a eu 3 opérateurs, les prix des offres étaient drastiquement plus élevés (notamment via une entente qui a été condamnée) et qu’il a fallu un quatrième trublion (Free) pour venir casser un peu ce marché.

Évidemment, les opérateurs ont tenu à rassurer les consommateurs. Aude Durand, directrice générale déléguée d’Iliad (maison mère de Free), a rejeté l’idée d’une hausse tarifaire en cas de rachat de SFR, par exemple, mettant en avant le fait que l’opérateur s’était engagé à ne pas augmenter ses prix avant 2027 sur ses forfaits mobiles historiques. Du côté de Bouygues Telecom aussi, on se veut rassurant : “les prix en France sont extrêmement compétitifs parmi les plus bas d’Europe, à la fois en mobile et en fixe, c’est une très bonne nouvelle pour nos consommateurs. Ça continuera d’être être le cas que l’on soit 4, 3 ou un autre nombre », assurait l’opérateur en février dernier. Si ce type de déclaration est plutôt attendue, on peut également noter que l’Arcep a aussi annoncé veiller au grain, refusant qu’un rachat, s’il se fait, ait de conséquences trop fortes sur le consommateur en termes de prix, mais aussi sur la dynamique d’investissement des opérateurs.

Sur ce dernier point par ailleurs, les FAI affirment dans leur communiqué commun que le rachat leur permettra de “renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité, mais aussi dans l’innovation et les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle, consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays et de préserver un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs”. Dont acte.

Le retour à trois opérateurs, une idée qui n’est pas nouvelle

Pour un peu plus de contexte, il faut tout d’abord savoir que cette opération s’inscrit dans une certaine logique de consolidation du marché des télécoms, devenu très mature. Mais ce n’est pas la première fois qu’un projet de ce genre émerge. Entre 2014 et 2016, on peut notamment compter quatre tentatives de consolidation qui se sont soldées par des échecs. Notamment l’idée pour Orange de racheter Bouygues Telecom, qui a finalement capoté, d’abord en 2014, puis en 2016. Un retour à trois opérateurs est donc envisagé de longue date.

Mais Christel Heydemann, directrice d’Orange, affirmait en février dernier que cette opération n’était pas comme les autres, notamment du fait que les négociations étaient bel et bien engagées avec une vraie volonté de trouver un terrain d’entente. Sans compter que cette fois, ce sont les trois opérateurs qui cherchent à reprendre le quatrième presque intégralement. De même, si Free adoptait par exemple en 2014 une position assez claire, Xavier Niel affirmant par ailleurs qu’Iliad n’était pas acheteur à l’époque, le marché a depuis drastiquement évolué pour atteindre une maturité sans précédent. Ainsi, à l’heure où la guerre des prix fait bien moins rage qu’il y a 10 ans entre les quatre concurrents, et où les offres ont toutes généralement monté en gamme en termes de valeur, une consolidation paraissait alors évidente, notamment pour Orange qui l’affirmait déjà en 2025. Concrètement, pour les racheteurs, cette acquisition leur permettrait notamment, en plus de récupérer une clientèle importante, leur permettre d’accroître leurs capacités d’investissement.

Début 2025, plusieurs fuites d’informations par la presse, qui annonçaient notamment la volonté de Patrick Drahi de se retirer des télécoms en France, en grande partie à cause de l’endettement très important d’Altice, la maison-mère de SFR. Conséquence logique, Orange, Free et Bouygues Telecom annonçaient une première offre à hauteur de 17 milliards, immédiatement refusée par Patrick Drahi, à la tête de la maison-mère de l’opérateur au carré rouge, Altice. Les opérateurs ont cependant confirmé qu’ils étaient encore intéressés, et s’en est donc suivi ensuite un feuilleton de coups d’éclats, notamment à travers la vente ou la tentative de vente de plusieurs actifs de SFR, une manière de pousser la concurrence à réagir, alors que le spectre d’une vente à un acteur à l’étranger était toujours agitée, plusieurs noms ayant été évoqués. Après avoir analysé les comptes de l’opérateur en janvier, les opérateurs candidats au rachat ont finalement vu qu’il n’y avait “aucune mauvaise surprise”. Menant donc à cette nouvelle offre aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox