Box 4G et 5G : toujours plus d’abonnés et une consommation de data en forte hausse

Portées par les zones mal dessies en fibre, les box 4G et 5G continuent de progresser en France. Mais derrière cette dynamique, les stratégies des opérateurs divergent fortement.

Les box 4G et 5G poursuivent leur montée en puissance sur le marché français, tout en restant largement minoritaires face à la fibre. Selon le dernier observatoire de l’Arcep, le nombre d’abonnements à internet via les réseaux mobiles en usage fixe atteint 625 000 fin 2025, en hausse de 120 000 en un an, un rythme en nette accélération.

Cette progression confirme l’intérêt croissant pour ces solutions, notamment dans les zones où l’accès au très haut débit fixe reste limité. Mais malgré cette dynamique, ces offres ne représentent encore que 1,9 % du parc internet, très loin derrière une fibre qui domine désormais très largement. Loin d’être anecdotiques, les usages associés à ces box sont comparables à ceux d’un accès fixe classique surtout que certaines d’entre elles donnent accès à la TV incluse et propose même parfois du WiFi 7 bi-band. L’Arcep relève ainsi une consommation moyenne de 255 Go par mois et par accès, en forte hausse sur un an. Ces niveaux traduisent un usage principal, et non secondaire, confirmant que ces offres répondent à un vrai besoin dans certains territoires.

Des stratégies opérateurs très différentes

Derrière ces chiffres globaux, tous les opérateurs ne jouent toutefois pas la même partition. Bouygues Telecom et SFR ont fait le choix d’ouvrir largement leurs offres 5G fixe. Dans de nombreuses zones, il suffit d’être couvert par la 5G pour pouvoir souscrire, sans restriction forte liée à l’éligibilité à la fibre. Free adopte une approche beaucoup plus encadrée. Sa Box 5G est en effet réservée aux logements non éligibles à la fibre ou dont le raccordement est indisponible, avec en plus une condition stricte de qualité de couverture mobile. L’opérateur impose ainsi une logique de substitution à l’ADSL plutôt qu’une alternative concurrente à la fibre. Là où certains opérateurs cherchent à capter un usage plus large, y compris en zones fibrées, Free semble limiter volontairement le périmètre de son offre pour éviter de cannibaliser ses abonnements fibre même s’il est vrai qu’il permet d’utiliser son forfait 5G+ à 19,99€/mois dans un routeur.

Dans le même temps, la fibre continue d’écraser le marché. Elle totalise 27,1 millions d’abonnements fin 2025, soit 82 % du parc internet, avec encore 2,7 millions de nouveaux clients en un an. Dans ce contexte, les box 4G et 5G conservent un rôle d’appoint. Elles restent principalement destinées aux utilisateurs disposant d’un faible débit fixe mais d’une bonne couverture mobile. Ces solutions s’installent progressivement comme un levier clé dans la transition vers la fin du cuivre. Elles permettent d’apporter rapidement du très haut débit dans des zones encore en attente de raccordement fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox