Free lance une nouvelle formule pour son forfait Série Free

Deux semaines après avoir revu son offre, l’opérateur revoit le tarif pour son forfait à 140 Go, avec un euro de plus pour les nouveaux abonnés.

Nouveau changement pour le forfait Série Free. Deux semaines après l’avoir passé à 140 Go et 10.99€/mois, l’opérateur vient de revoir son tarif à la hausse pour atteindre donc 11.99€/mois, sans autre changement notable.

Comptez donc toujours 140 Go en 5G en France Métropolitaine et 30 Go en 5G ou 4G en Europe et DOM (appels, SMS illimités depuis ces zones aussi). L’option eSIM Watch reste incluse, tout comme Free mVPN ainsi que l’accès à l’application Free TV et ses plus de 300 chaînes. Après un an, les abonnés basculeront automatiquement vers le Forfait Free 5G+.

Du côté de la concurrence, RED by SFR commercialise actuellement un forfait 150 Go en 5G à 11,99€/mois, tandis que B&You propose désormais 130 Go en 5G à 12,99€/mois après une récente hausse tarifaire. Chez Sosh, l’offre équivalente est affichée à 12,99€/mois également, mais uniquement en 4G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox