Fibre optique : la France approche de l’objectif, mais les RIP vacillent

Alors que la fibre couvre désormais l’essentiel du territoire, l’Observatoire 2026 de la Transition Numérique des Territoires alerte sur une réalité inquiétante : les réseaux publics manquent désormais de moyens pour assurer leur pérennité et leur résilience.

Le très haut débit poursuit sa progression en France, mais les acteurs des réseaux d’initiative publique tirent désormais la sonnette d’alarme. À l’occasion de son colloque de printemps, l’Avicca et InfraNum ont présenté l’édition 2026 de l’Observatoire de la Transition Numérique des Territoires (TNT), réalisé avec la Banque des Territoires. Si le document confirme que le Plan France Très Haut Débit approche de son objectif d’égalité d’accès au numérique, il met aussi en lumière une inquiétude grandissante : le modèle économique des réseaux fibre publics arrive à bout de souffle.

Après plus de dix ans de déploiements massifs, la fibre couvre désormais l’immense majorité du territoire français. Les réseaux d’initiative publique (RIP), déployés dans les zones les moins rentables pour les opérateurs privés, ont joué un rôle central dans cette transformation numérique. Mais derrière cette réussite, les collectivités et les industriels alertent sur une équation économique devenue de plus en plus fragile.

Selon l’Observatoire 2026, les contrats signés avec les opérateurs commerciaux reposaient sur des hypothèses établies autour de 2015. Or, dix ans plus tard, ces projections ne correspondent plus à la réalité du marché. Dans les zones RIP, le taux d’adoption de la fibre atteint aujourd’hui environ 60 %, loin des 80 % anticipés à l’époque dans les modèles économiques de l’Arcep. Cette différence représente un manque à gagner important pour les réseaux publics.

À cela s’ajoutent des coûts supplémentaires qui n’avaient pas été anticipés lors des déploiements. Les gestionnaires de réseaux évoquent notamment les difficultés liées à un génie civil ancien parfois mal documenté, les dégradations régulières lors des raccordements, mais aussi les conséquences du changement climatique ou des actes de malveillance sur les infrastructures.

Pour les acteurs du secteur, la situation devient urgente. L’Arcep travaille actuellement à une réévaluation des conditions économiques des RIP, avec des attentes fortes de la part de l’écosystème. Derrière ces enjeux financiers se trouvent aussi des milliers d’emplois : selon les chiffres avancés, près de 39 000 postes dépendent directement de cette filière à travers le territoire.

Autre sujet de préoccupation : la résilience des réseaux. Alors que la fermeture progressive du cuivre se poursuit, la fibre devient le réseau fixe principal pour une grande partie des Français. Les collectivités estiment donc indispensable de renforcer la robustesse des infrastructures face aux crises climatiques, aux sabotages ou aux coupures.

L’Observatoire montre d’ailleurs qu’une prise de conscience est déjà en cours. Près de 45 % des répondants indiquent avoir engagé ou être en train de mettre en place un schéma local de résilience, tandis que plus de 80 % envisagent de le faire dans les prochaines années. Ces dispositifs doivent permettre de mieux coordonner les interventions en cas de crise et de limiter l’impact des incidents sur les habitants et les services publics.

Mais les moyens financiers manquent encore pour mettre en œuvre ces protections à grande échelle. Les collectivités expliquent qu’elles n’ont pas la capacité d’investir suffisamment dans la prévention, alors même que les coûts de remise en état des réseaux augmentent année après année.

« Le Plan France Très Haut Débit a tenu sa promesse : la fibre a changé la vie des territoires. Mais ce succès ne doit pas masquer une réalité : sans révision urgente du modèle économique, nous risquons de ne pas pouvoir entretenir ce que nous avons construit ensemble », avertit Ilham Djehaich, présidente d’InfraNum.

Au-delà de la seule fibre, les structures de mutualisation territoriale prennent également une place de plus en plus importante dans les services numériques locaux. Beaucoup deviennent désormais de véritables opérateurs numériques de territoire, capables de proposer des solutions mutualisées en cybersécurité, IoT, hébergement de données ou encore vidéo-protection aux collectivités.

L’Observatoire souligne notamment l’essor des solutions IoT mutualisées : 70 % des répondants indiquent déjà déployer ou préparer ce type de services pour les communes de leur territoire.

Les datacenters de proximité poursuivent eux aussi leur développement. Plus de 310 infrastructures de ce type sont désormais recensées en France. Ces centres de données locaux sont présentés comme une alternative aux grands hyperscalers internationaux, avec un enjeu croissant de souveraineté numérique pour les collectivités.

Enfin, les auteurs du rapport alertent sur les conséquences possibles d’une absence de réforme économique. Patrick Chaize, président de l’Avicca, estime qu’en l’absence de mécanisme de péréquation pour la fibre, certains réseaux publics pourraient finir revendus à bas prix à des acteurs privés.

« Sans péréquation pour la fibre, certains RIP risquent d’être revendus à vil prix à des acteurs privés qui eux, ne se gêneront aucunement pour augmenter leurs tarifs, supprimer des dessertes FttH des zones non rentables et remplacer la fibre par du satellite », prévient-il.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox