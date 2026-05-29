Abonnés Freebox : une nouvelle version de Cafeyn est déployée avec une fonctionnalité pratique

La plateforme de presse numérique Cafeyn déploie une mise à jour sur iPhone et iPad permettant de télécharger automatiquement les nouvelles éditions des publications favorites.

Le service de presse en ligne Cafeyn déploie une nouvelle mise à jour sur iPhone et iPad avec une fonctionnalité pensée pour les lecteurs les plus fidèles : le téléchargement automatique des nouveaux numéros de leurs publications favorites.

Disponible via la version 14.1.0 de l’application iOS, cette nouveauté permet de récupérer automatiquement chaque nouvelle édition des magazines et journaux suivis par l’utilisateur, sans avoir à lancer le téléchargement manuellement. Une manière pour Cafeyn de simplifier encore davantage la lecture hors connexion.

Pour activer cette fonction, il suffit désormais d’activer l’option « Téléchargement automatique » sur les titres favoris. L’application se charge ensuite du reste. Cafeyn précise que les téléchargements se font uniquement en Wi-Fi par défaut afin d’éviter de consommer inutilement le forfait mobile des utilisateurs. L’application intègre également une gestion intelligente du stockage. Les anciens numéros peuvent être supprimés automatiquement selon les préférences définies par l’utilisateur, afin de limiter l’espace occupé sur l’appareil.

Avec cette mise à jour, Cafeyn mise clairement sur le confort de lecture hors ligne. Le service met d’ailleurs en avant la possibilité de retrouver automatiquement sa presse même sans connexion internet, que ce soit dans les transports, dans un tunnel ou en avion. Pour rappel, Cafeyn est inclus sans surcoût pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Ultra. Le service reste également disponible en option pour les autres abonnés Freebox, avec trois mois d’essai puis 9.99€/mois, sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox