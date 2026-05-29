Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, il y en a pour tous les goûts

Entre management sportif ultra complet, solitaire nordique et aventure spatiale pleine de mystères, la sélection de jeux PC de la semaine mélange stratégie, réflexion et exploration.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : une simulation de management de basketball particulièrement poussée, un jeu de solitaire inspiré de la mythologie nordique et un FPS spatial mêlant énigmes et exploration. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Pro Basketball Manager 2026 (Amazon Games). Cette nouvelle édition de la simulation de management de basketball permet de prendre le contrôle de plus de 2 000 équipes réparties dans 90 compétitions nationales.

Gestion tactique, transferts, entraînements, finances ou encore développement des jeunes talents : tout est entre vos mains pour construire une véritable dynastie sportive. Cette version 2026 introduit également un moteur de match 3D retravaillé, une meilleure gestion du moral et des interactions plus poussées avec les joueurs et le staff.

Enchaînons avec Nordic Storm Solitaire (Legacy Games). Ce jeu de solitaire propose plus de 130 niveaux dans un univers inspiré de la mythologie nordique.

Entre défis, bonus et récompenses liées aux combos, vous progressez dans une aventure où il faudra affronter d’anciens dieux tout en résolvant des parties de cartes de plus en plus complexes.

Et enfin, voici Moon Mystery (Epic Games Store). Ce FPS d’aventure vous emmène dans un voyage spatial rempli d’énigmes, de combats et de secrets mystérieux après la perte de contact entre un astronaute et la Terre.

Le jeu propose d’explorer différents mondes extraterrestres à bord de véhicules variés comme des vaisseaux spatiaux, des rovers lunaires ou même un sous-marin, tout en affrontant les dangers qui se cachent dans l’espace.

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Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour Legacy Games, un code vous sera fourni à activer sur le launcher correspondant. Les jeux Amazon Games sont quant à eux accessibles directement via l’application dédiée.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox