Prime Video intègre un nouveau service sportif en option

Prime Video enrichit encore son offre Channels avec l’arrivée d’Uptrack. Ce nouveau service de SVOD dédié aux documentaires outdoor et sportifs est désormais accessible directement depuis l’écosystème d’Amazon.

Amazon continue d’étoffer son offre de chaînes accessibles directement depuis Prime Video. Après les plateformes de streaming et les offres sportives, le géant américain ajoute désormais un nouveau service spécialisé dans les documentaires sportifs et d’aventure : Uptrack.

Uptrack se positionne sur un créneau bien particulier : les documentaires premium autour du sport, de l’outdoor, de l’aventure et des expéditions extrêmes. Le catalogue met notamment en avant des films consacrés au surf, au ski, à l’alpinisme, au vélo, au trail ou encore aux grands défis sportifs à travers le monde.

Concrètement, Uptrack fonctionne comme les autres chaînes additionnelles proposées par Amazon. Les utilisateurs peuvent s’abonner directement via leur compte Prime Video et retrouver tous les contenus dans la même interface, avec une facturation centralisée. Le service est proposé au tarif de 8,90 euros par mois, sans période d’essai gratuite pour le moment.

Avec cette nouvelle intégration, Amazon continue de multiplier les partenariats pour transformer Prime Video en véritable hub du divertissement. Ces derniers mois, la plateforme a déjà accueilli plusieurs services tiers, aussi bien dans le cinéma, les séries que dans le sport.Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox