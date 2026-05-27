Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un énorme réseau gratuit made-in Free, Bouygues lance une mode…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

25 mai 2009 : Bouygues canarde le “Quadruple play”

En 2009, l’heure n’est plus au triple-play, c’est dépassé… l’opérateur Bouygues Télécom surenchérit alors avec Ideo, la première formule Quadruple-play, incluant le mobile dans le forfait pour regrouper le tout (internet, téléphonie, télévision et mobile) en un seul abonnement. Après le lancement de cette offre le 25 mai 2009, la concurrence suivra, et les offres quadruple play font déormais partie d’une stratégie dédiée d’offres convergentes pour les opérateurs.

26 mai 2009 : Free ouvre son réseau communautaire Free WiFi

Le réseau qui valait 3 millions(1)… L’opérateur de Xavier Niel ouvre en 2009 son réseau communautaire sécurisé s’appuyant sur les 3 millions de hotspots que représente son parc de Freebox V5 à l’époque. Ce nouveau service permet ainsi à tous les Freenautes situés dans les zones dégroupées de profiter d’un accès internet gratuit (inclus dans leur forfait ADSL) à travers ces points d’accès. Contrairement à d’autres systèmes équivalents, chaque Freenaute se connectant au réseau public FreeWifi dispose de sa propre adresse IP et n’utilise donc pas l’IP de la Freebox à laquelle il se connecte. Le service est désormais arrêté.

(1) Pour ceux qui n’auront pas la référence, voici la bande annonce de la série “L’homme qui valait trois milliards” 😉

26 mai 2023 : Netflix avec publicité débarquait sur les Freebox Pop, mini 4K et Révolution

À partir du 26 mai 2023, Free avait élargi les options de divertissement pour ses abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K en intégrant l’offre “Standard avec pub” de Netflix, proposée à 5,99 €/mois. Cette formule, plus abordable, permettait d’accéder à une grande partie du catalogue en Full HD (1080p) avec diffusion simultanée sur deux écrans, en contrepartie de publicités. Disponible via l’Espace Abonné ou directement sur l’interface TV, cette option n’avait toutefois pas été proposée aux abonnés Freebox Delta, déjà bénéficiaires de Netflix Essentiel inclus dans leur offre au départ.

29 mai 1996 : Bouygues entre sur le marché de la téléphonie mobile

Here comes a new challenger ! Après Itinéris et SFR, Bouygues Telecom vient dynamiser le marché de la téléphonie mobile, jusque-là en duopole entre les deux opérateurs. Cela reste une révolution assez ciblée, puisqu’à l’époque, 2% des Français possédaient un téléphone portable, qui ressemblait plus à un talkie-walkie qu’autre chose. Il invente le forfait mobile : pour 36€ (240 francs), il propose trois heures d’appel par mois avec un répondeur gratuit. À cette époque, le forfait est une révolution. Car jusqu’alors, toutes les communications étaient facturées à la minute. Pourl ‘occasion, Bouygues avait lancé son service en grande pompe, avec feu d’artifice et un grand chapiteau.

29 mai 2018 : Free acquiert les droits de la Ligue 1

Les prémices d’un service lancé deux ans après. Le 29 mai 2018, l’opérateur de Xavier Niel annonce avoir remporté les droits de diffusion du lot 6 de la Ligue 1, pour les saisons 2020/2021 à 2023/2024. De quoi proposer en quasi-direct les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments de chaque match. Depuis, l’opérateur a donc lancé son service Free Ligue 1 Uber Eats, devenu Free Foot, disponible sur Android, iOS et Freebox avant de l’arrêter suite à une fin des droits qui n’ont pas été remis en jeu.

31 mai 1999 : France Télécom propose son abonnement téléphonique à 100 francs par mois

Retour au millénaire dernier. France Telecom était alors autorisé à commercialiser un abonnement téléphonique à prix forfaitaire pour internet. Souvenez-vous, 26 ans auparavant, ce que voulait dire accéder à internet…

Il fallait alors payer un abonnement à un fournisseur d’accès, mais aussi payer les communications téléphoniques ! Le nouveau forfait de France Télécom lancé le 31 mai 1999 propose alors un nouveau modèle d’offre, donnant droit à 20 heures de connexion pour 100 francs par mois, ce qui ne dispense pas de payer un abonnement à un fournisseur d’accès. Ce qui rend à peu près un coût de 5 francs de l’heure en semaine à partir 18h, le mercredi à partir de 14h et le week-end. Faisant ainsi de la France l’un des pays de l’UE les moins chers pour se connecter à internet.

31 mai 2005 : Accord trouvé entre Free et France Télécom pour le déploiement du haut débit L’ancêtre d’Orange et Free sont tombés d’accord pour un plan crucial dans le déploiement du haut débit en France. Le 31 mai 2005, l’opérateur de Xavier Niel annonce sa volonté de dégrouper un nombre significatif de NRA HD présents en zones résidentielles, dans le cadre du plan NRA HD, qui avait pour but d’améliorer l’accès au Haut Débit en France. Un accord gagnant-gagnant, où chacun a su se mettre dans les bottes de l’autre pour étendre la couverture en ADSL.

31 mai 2018 : Free change complètement ses offres Freebox

Un grand changement dans la politique commerciale de Free a eu lieu ce 31 mai 2018. L’opérateur abandonnait en effet ses offres historiques à prix fixe pour opter pour une promotion la première année avant d’arriver à un prix plus élevé les années suivantes, le tout avec un engagement d’un an. Une politique que Free continue d’adopter 5 ans après, y compris pour ses nouvelles box comme ce fut le cas pour la Freebox Delta et la Pop. Ci-dessous, les tarifs proposés sur les offres disponibles à l’époque qui ont disparu depuis, la Freebox Révolution ayant été remaniée pour une version allégée et cette fois avec un tarif fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox