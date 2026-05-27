6 GHz : Orange valide les promesses de la très convoitée bande star de la 5G avec un test impressionnant

Orange et Nokia ont franchi un nouveau cap dans les réseaux mobiles du futur en atteignant plus de 3 Gb/s sur la bande 6 GHz. Des performances qui confirment les promesses de cette fréquence très convoitée.

Orange continue d’explorer les futures évolutions de la 5G. À l’occasion de son TechDay organisé en Pologne, l’opérateur a réalisé un test grandeur nature autour de la bande de fréquences 6 GHz avec Nokia, atteignant des débits dépassant les 3 Gb/s. Une démonstration technologique qui relance le débat autour de l’attribution de cette bande stratégique, aujourd’hui convoitée à la fois par l’écosystème mobile et celui du Wi-Fi.

Lors de cette expérimentation menée à Varsovie le 21 mai dernier, Orange Polska et Nokia ont réussi à atteindre un débit maximal de 3,17 Gb/s grâce à l’utilisation d’une largeur de bande de 200 MHz sur la fréquence 6 GHz. Un résultat particulièrement impressionnant puisque cela représente près du double des performances observées actuellement sur la bande 3,5 GHz utilisée pour la 5G en Europe. Pour réaliser ce test, Orange s’est appuyé sur des équipements radio fournis par Nokia ainsi que sur des prototypes de terminaux mobiles compatibles avec cette fréquence encore expérimentale.

La bande 6 GHz est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer entre deux mondes technologiques. Les acteurs des télécoms souhaitent l’utiliser pour les futurs réseaux mobiles à très haut débit, notamment dans les zones denses où les besoins en capacité explosent. En face, les industriels du Wi-Fi militent pour réserver cette bande aux usages domestiques et aux réseaux sans fil locaux.

Aucune décision définitive n’a encore été prise par les régulateurs européens, mais plusieurs scénarios restent envisagés, allant d’une attribution au mobile à un partage entre les différentes technologies.

Orange voit dans cette bande un levier important pour les futurs usages. L’opérateur explique ainsi vouloir anticiper l’augmentation continue des besoins en connectivité et préparer les prochaines générations de réseaux mobiles.

« Le test de transmission mobile à 6 GHz illustre les possibilités futures des technologies mobiles. Aujourd’hui, nos clients bénéficient d’une connectivité optimale grâce à la fibre optique et à la 5G. Cependant, tournés vers l’avenir, nous nous préparons à répondre aux besoins croissants des utilisateurs en misant sur l’innovation », indique Orange.

Ce n’est pas la première fois que l’opérateur historique s’intéresse à cette fréquence. Dès juillet 2025, Orange avait déjà réalisé des essais similaires en France, avec un débit atteignant 1,6 Gb/s sur seulement 100 MHz de bande passante. L’expérimentation polonaise confirme donc les projections faites à l’époque : doubler la largeur de bande permet bien d’approcher les 3,2 Gb/s théoriques annoncés par l’opérateur. Ces tests restent pour l’instant expérimentaux, mais ils donnent un aperçu de ce que pourraient offrir les futurs réseaux mobiles dans les années à venir, à condition que la bande 6 GHz soit finalement ouverte aux télécoms mobiles.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox