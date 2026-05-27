Freebox TV : deux packs supplémentaires en clair pour les abonnés, jusqu’à 36 chaînes accessibles gratuitement

Free met aussi en clair les packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai sur les Freebox.

Après Arabia Starter, Free étend son opération découverte autour de ses bouquets TV arabophones. Les abonnés Freebox peuvent désormais profiter gratuitement des packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai, directement depuis leur service TV, annonce le portail Free.

Cette mise en clair permet de découvrir sans engagement deux offres plus complètes, pensées pour les foyers qui recherchent davantage de chaînes en langue arabe, avec des contenus variés autour du cinéma, des séries, de l’information, de la musique, du divertissement et des programmes jeunesse.

Habituellement facturé 5,99 € par mois sans engagement, le pack Arabia propose une offre intermédiaire plus riche que Arabia Starter, avec 27 chaînes accessibles. Le bouquet comprend notamment plusieurs chaînes du groupe Rotana, des chaînes tunisiennes et égyptiennes, ainsi que des contenus jeunesse et cinéma.

Canal Chaîne 491 Al Resalah 492 Rotana Comedy 494 Rotana Clip 495 Rotana HD+ 497 Rotana Music 498 Rotana Classic 566 Atessia TV 575 Iqraa 580 Gulli Bil Arabia 666 Mazzika 668 Rotana M+ 669 El Hiwar Ettounsi 670 On TV 671 On Drama 672 Fix & Foxi 673 DMC 674 Hannibal TV 675 Carthage+ 676 PNC Food 677 Al Rawda 678 Rotana Kids 679 Majid 680 Ennahar TV 682 Watania Djazairia 683 Watania 2 684 Bahia TV 685 Telvza TV 686 Télé Maroc 687 ART Hekayat 2 688 ART Hekayat 1 689 ART Aflam 1

Le pack Arabia Max représente l’offre la plus généreuse de la gamme avec 36 chaînes incluses. Il est habituellement proposé à 7,99 € par mois sans engagement.

Cette formule ajoute davantage de chaînes cinéma, de séries et de divertissement, avec notamment plusieurs chaînes supplémentaires du groupe Rotana ainsi que des contenus orientés fiction et films arabes.

Canal Chaîne 491 Al Resalah 492 Rotana Comedy 493 Rotana Cinema 494 Rotana Clip 495 Rotana HD+ 496 Rotana Drama 497 Rotana Music 498 Rotana Classic 566 Atessia TV 575 Iqraa 580 Gulli Bil Arabia 666 Mazzika 668 Rotana M+ 669 El Hiwar Ettounsi 670 On TV 671 On Drama 672 Fix & Foxi 673 DMC 674 Hannibal TV 675 Carthage+ 676 PNC Food 677 Al Rawda 678 Rotana Kids 679 Majid 680 Ennahar TV 681 DMC Drama 682 Watania Djazairia 683 Watania 2 684 Bahia TV 685 Telvza TV 686 Télé Maroc 687 ART Hekayat 2 688 ART Hekayat 1 689 ART Aflam 1 690 Cinema + FR 693 Rotana Aflam+

Comme pour Arabia Starter, cette opération permet aux abonnés Freebox de tester librement les différents niveaux d’offre avant une éventuelle souscription. Aucune manipulation particulière n’est nécessaire : il suffit d’accéder aux chaînes concernées directement depuis l’interface TV Freebox pendant la période de mise en clair, jusqu’au 31 mai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox