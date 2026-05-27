Freebox TV : deux packs supplémentaires en clair pour les abonnés, jusqu’à 36 chaînes accessibles gratuitement

Freebox TV : deux packs supplémentaires en clair pour les abonnés, jusqu’à 36 chaînes accessibles gratuitement

Free met aussi en clair les packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai sur les Freebox.

Après Arabia Starter, Free étend son opération découverte autour de ses bouquets TV arabophones. Les abonnés Freebox peuvent désormais profiter gratuitement des packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai, directement depuis leur service TV, annonce le portail Free.

Cette mise en clair permet de découvrir sans engagement deux offres plus complètes, pensées pour les foyers qui recherchent davantage de chaînes en langue arabe, avec des contenus variés autour du cinéma, des séries, de l’information, de la musique, du divertissement et des programmes jeunesse.

Habituellement facturé 5,99 € par mois sans engagement, le pack Arabia propose une offre intermédiaire plus riche que Arabia Starter, avec 27 chaînes accessibles. Le bouquet comprend notamment plusieurs chaînes du groupe Rotana, des chaînes tunisiennes et égyptiennes, ainsi que des contenus jeunesse et cinéma.

Canal Chaîne
491 Al Resalah
492 Rotana Comedy
494 Rotana Clip
495 Rotana HD+
497 Rotana Music
498 Rotana Classic
566 Atessia TV
575 Iqraa
580 Gulli Bil Arabia
666 Mazzika
668 Rotana M+
669 El Hiwar Ettounsi
670 On TV
671 On Drama
672 Fix & Foxi
673 DMC
674 Hannibal TV
675 Carthage+
676 PNC Food
677 Al Rawda
678 Rotana Kids
679 Majid
680 Ennahar TV
682 Watania Djazairia
683 Watania 2
684 Bahia TV
685 Telvza TV
686 Télé Maroc
687 ART Hekayat 2
688 ART Hekayat 1
689 ART Aflam 1

Le pack Arabia Max représente l’offre la plus généreuse de la gamme avec 36 chaînes incluses. Il est habituellement proposé à 7,99 € par mois sans engagement.

Cette formule ajoute davantage de chaînes cinéma, de séries et de divertissement, avec notamment plusieurs chaînes supplémentaires du groupe Rotana ainsi que des contenus orientés fiction et films arabes.

Canal Chaîne
491 Al Resalah
492 Rotana Comedy
493 Rotana Cinema
494 Rotana Clip
495 Rotana HD+
496 Rotana Drama
497 Rotana Music
498 Rotana Classic
566 Atessia TV
575 Iqraa
580 Gulli Bil Arabia
666 Mazzika
668 Rotana M+
669 El Hiwar Ettounsi
670 On TV
671 On Drama
672 Fix & Foxi
673 DMC
674 Hannibal TV
675 Carthage+
676 PNC Food
677 Al Rawda
678 Rotana Kids
679 Majid
680 Ennahar TV
681 DMC Drama
682 Watania Djazairia
683 Watania 2
684 Bahia TV
685 Telvza TV
686 Télé Maroc
687 ART Hekayat 2
688 ART Hekayat 1
689 ART Aflam 1
690 Cinema + FR
693 Rotana Aflam+

Comme pour Arabia Starter, cette opération permet aux abonnés Freebox de tester librement les différents niveaux d’offre avant une éventuelle souscription. Aucune manipulation particulière n’est nécessaire : il suffit d’accéder aux chaînes concernées directement depuis l’interface TV Freebox pendant la période de mise en clair, jusqu’au 31 mai.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox

 par Lucas Musset