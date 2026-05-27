Freebox TV : deux packs supplémentaires en clair pour les abonnés, jusqu’à 36 chaînes accessibles gratuitement
Free met aussi en clair les packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai sur les Freebox.
Après Arabia Starter, Free étend son opération découverte autour de ses bouquets TV arabophones. Les abonnés Freebox peuvent désormais profiter gratuitement des packs Arabia et Arabia Max jusqu’au 31 mai, directement depuis leur service TV, annonce le portail Free.
Cette mise en clair permet de découvrir sans engagement deux offres plus complètes, pensées pour les foyers qui recherchent davantage de chaînes en langue arabe, avec des contenus variés autour du cinéma, des séries, de l’information, de la musique, du divertissement et des programmes jeunesse.
Habituellement facturé 5,99 € par mois sans engagement, le pack Arabia propose une offre intermédiaire plus riche que Arabia Starter, avec 27 chaînes accessibles. Le bouquet comprend notamment plusieurs chaînes du groupe Rotana, des chaînes tunisiennes et égyptiennes, ainsi que des contenus jeunesse et cinéma.
|Canal
|Chaîne
|491
|Al Resalah
|492
|Rotana Comedy
|494
|Rotana Clip
|495
|Rotana HD+
|497
|Rotana Music
|498
|Rotana Classic
|566
|Atessia TV
|575
|Iqraa
|580
|Gulli Bil Arabia
|666
|Mazzika
|668
|Rotana M+
|669
|El Hiwar Ettounsi
|670
|On TV
|671
|On Drama
|672
|Fix & Foxi
|673
|DMC
|674
|Hannibal TV
|675
|Carthage+
|676
|PNC Food
|677
|Al Rawda
|678
|Rotana Kids
|679
|Majid
|680
|Ennahar TV
|682
|Watania Djazairia
|683
|Watania 2
|684
|Bahia TV
|685
|Telvza TV
|686
|Télé Maroc
|687
|ART Hekayat 2
|688
|ART Hekayat 1
|689
|ART Aflam 1
Le pack Arabia Max représente l’offre la plus généreuse de la gamme avec 36 chaînes incluses. Il est habituellement proposé à 7,99 € par mois sans engagement.
Cette formule ajoute davantage de chaînes cinéma, de séries et de divertissement, avec notamment plusieurs chaînes supplémentaires du groupe Rotana ainsi que des contenus orientés fiction et films arabes.
|Canal
|Chaîne
|491
|Al Resalah
|492
|Rotana Comedy
|493
|Rotana Cinema
|494
|Rotana Clip
|495
|Rotana HD+
|496
|Rotana Drama
|497
|Rotana Music
|498
|Rotana Classic
|566
|Atessia TV
|575
|Iqraa
|580
|Gulli Bil Arabia
|666
|Mazzika
|668
|Rotana M+
|669
|El Hiwar Ettounsi
|670
|On TV
|671
|On Drama
|672
|Fix & Foxi
|673
|DMC
|674
|Hannibal TV
|675
|Carthage+
|676
|PNC Food
|677
|Al Rawda
|678
|Rotana Kids
|679
|Majid
|680
|Ennahar TV
|681
|DMC Drama
|682
|Watania Djazairia
|683
|Watania 2
|684
|Bahia TV
|685
|Telvza TV
|686
|Télé Maroc
|687
|ART Hekayat 2
|688
|ART Hekayat 1
|689
|ART Aflam 1
|690
|Cinema + FR
|693
|Rotana Aflam+
Comme pour Arabia Starter, cette opération permet aux abonnés Freebox de tester librement les différents niveaux d’offre avant une éventuelle souscription. Aucune manipulation particulière n’est nécessaire : il suffit d’accéder aux chaînes concernées directement depuis l’interface TV Freebox pendant la période de mise en clair, jusqu’au 31 mai.