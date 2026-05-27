Avant la Coupe du monde, Orange lance une offensive commerciale XXL : option offerte aux abonnés, nouvelle offre, promos…

Orange profite de l’arrivée du Mondial de football pour multiplier les promotions : abonnement L’Équipe offert, Smart TV Samsung à prix cassé et cadeaux autour des smartphones Google et Motorola.

À quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Orange lance une vaste offensive commerciale autour du sport et du divertissement. L’opérateur historique multiplie les avantages pour ses abonnés avec des offres qui touchent aussi bien la télévision, les contenus sportifs que les smartphones.

L’objectif est clair : profiter de l’engouement autour du Mondial pour renforcer l’attractivité de ses offres fixes et mobiles face à une concurrence toujours plus agressive. Première opération mise en avant par Orange : l’accès offert pendant deux mois à l’offre numérique de L’Équipe pour tous les abonnés internet et mobile.

L’offre est disponible jusqu’au 26 juillet 2026 et permettra aux utilisateurs de suivre l’actualité de la Coupe du monde avec les analyses, commentaires et contenus du quotidien sportif. Attention toutefois : à l’issue des deux mois gratuits, l’abonnement basculera automatiquement à 9,99 euros par mois sans engagement, sauf résiliation de la part de l’abonné.

Orange organise également un jeu-concours avec 500 maillots officiels de l’équipe de France à gagner jusqu’au 10 juin.

Une Smart TV Samsung à prix cassé, et des promos

L’opérateur mise aussi sur l’équipement des foyers avant la compétition. Orange propose ainsi une Smart TV Samsung QLED 55 pouces à seulement 49 euros dans le cadre de ses offres Livebox + Smart TV.

Un tarif particulièrement agressif quand le téléviseur est affiché autour de 449 euros dans le commerce. En contrepartie, les abonnés doivent souscrire à la Série Spéciale Livebox Fibre + Smart TV à 37,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Cette offre s’accompagne d’une Livebox 5, un modèle désormais vieillissant face aux box plus récentes de certains concurrents. Orange rappelle également que la chaîne Eurosport 1 reste incluse dans plusieurs offres Livebox jusqu’au 31 janvier 2029. Les abonnés concernés peuvent ainsi accéder à de nombreuses compétitions sportives comme le Tour de France, le Giro, les 24 Heures du Mans ou encore l’US Open.

L’opérateur profite aussi de la Coupe du monde pour pousser plusieurs partenariats avec des fabricants de smartphones. Chez Google Pixel, l’achat d’un Pixel 10, Pixel 10 Pro ou Pixel 10 Pro XL chez Orange donne droit à un Google TV Streamer 4K et à un accessoire Pixelsnap aux couleurs de la Fédération française de football.

Le Pixel 10a bénéficiera également d’une forte remise du 21 juin au 21 juillet, avec un prix affiché à 99 euros au lieu de 319 euros, à condition de souscrire à un forfait 80 Go 5G avec engagement de 24 mois. Même logique chez Motorola, partenaire officiel de la FIFA. Orange commercialisera un “Pack supporter” incluant un smartphone Edge 70 ou Edge 70 Fusion accompagné d’un maillot exclusif et d’une tablette Lenovo offerte.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox