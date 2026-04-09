Orange annonce offrir Eurosport pendant 3 ans à beaucoup d’abonnés Livebox

La chaîne sportive Eurosport 1 n’est plus en clair, mais elle peut encore être incluse gratuitement dans plusieurs offres Orange.

Bonne nouvelle pour les abonnés Orange : même après la fin de la diffusion en clair d’Eurosport 1 ce 8 avril, il reste possible de continuer à profiter de la chaîne sans frais supplémentaires… et pour longtemps. Depuis son retour sur la TV d’Orange en début d’année, Eurosport 1 était accessible gratuitement pendant deux mois. Cette période promotionnelle est désormais terminée, mais une alternative existe.

Les clients disposant d’une offre internet Orange peuvent en effet souscrire gratuitement à la chaîne, qui sera ensuite incluse dans leur abonnement jusqu’au 31 janvier 2029. Sont notamment concernés les abonnés Livebox, Livebox Classic, Livebox Up et Livebox Max, mais aussi, selon les constatations d’Alloforfait, les clients de certaines anciennes offres comme Livebox Play ou Open. Une large base d’abonnés peut donc en bénéficier en activant l’option depuis une page dédiée.

Certaines offres ne sont toutefois pas éligibles, notamment les offres Cheat Code Fibre 18-26 et certaines séries spéciales indique Orange. Il est donc conseillé de vérifier son éligibilité directement depuis son espace client.

Important à noter : cette inclusion gratuite concerne uniquement le flux en direct d’Eurosport 1, accessible sur le canal 54 du décodeur TV Orange. En revanche, plusieurs fonctionnalités restent payantes, comme le replay, l’accès à Eurosport 2 et les canaux supplémentaires comme Eurosport 360. Pour en profiter, il faudra passer par une offre complémentaire comme le bouquet Sports Max ou une option incluant les contenus sportifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox