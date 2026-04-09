Clin d’œil : Free s’amuse déjà avec Free Max, Reef réplique avec un forfait Mini à 137,70€/mois

La fausse marque de Free qui lui sert d’outil publicitaire depuis plusieurs années, lance une offre factice face au nouveau forfait tout illimité de l’opérateur.

Quand Reef sera-t-il meilleur que Free ? Quelques jours à peine après le lancement de Free Max et son positionnement offensif sur la data illimitée en France comme à l’étranger (135 destinations incluses), le concurrent de Free créé par Free pour l’écraser dégaine déjà une réponse en attendant les traditionnelles pubs TV qui devraient en toute logique voir prochainement le jour. Sur le site de Reef, l’opérateur fictif affiche une nouvelle offre baptisée “Reef Mini”, à un tarif pour le moins… surprenant mais qui n’a rien d’anodin : 137,70€/mois. Il fait clairement écho au chiffre 1337, bien connu des initiés. Sur les Freebox Révolution, l’heure “13:37” s’affichait régulièrement comme un clin d’œil à la culture geek. Ce nombre renvoie au Leet speak (ou “1337”), un langage codé utilisé sur internet, signifiant littéralement « langage d’élite », bref il s’agit d’un symbole historique de la culture Free.

Mais alors à ce prix qu’est-il inclus ? Réponse, rien visiblement. Sur la page de l’offre, Reef met seulement en scène une carte du monde interactive particulièrement parlante, ou pas. De nombreuses destinations y apparaissent en rouge, laissant penser qu’elles sont incluses dans ce forfait qui n’existe pas… alors qu’elles ne le sont pas vraiment. En cliquant sur chaque pays, l’utilisateur découvre une justification absurde, fidèle à l’humour de Reef : Italie “cette prestation est exclue de la convention”, l’Argentine :“nous n’avons jamais testé là-bas c’est à vous de nous le dire”, l’Afrique du Sud ” la gratuité se fait toujours attendre”, le Royaume-Uni « hors périmètre », les États-Unis « rien ici », ou encore la Bolivie « oublié ». Une manière de tourner en dérision les conditions parfois opaques du roaming chez certains opérateurs, tout en faisant un clin d’œil évident à la promesse de Free Max.

Le choix du nom “Mini” ajoute une couche d’ironie supplémentaire. Car à ce prix-là, difficile d’y voir une offre d’entrée de gamme. Reef pousse le curseur jusqu’à l’absurde pour mieux faire passer son message : dans un marché où certaines offres flirtent avec des tarifs élevés, Free entend rester du côté du consommateur. “Le mieux, c’est de prendre le Forfait Free Max“, peut-on lire, un lien renvoie finalement vers le forfait XXL de Free Mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox