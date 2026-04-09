Les abonnés Netflix vont avoir droit à une toute nouvelle application incluse

A la fin du mois, la nouvelle application de jeu Netflix Playground sera disponible pour les abonnés Netflix.

Netflix accélère sa stratégie dans le jeu vidéo avec une nouvelle initiative inattendue : une application gratuite dédiée aux plus jeunes. Baptisée Netflix Playground, cette app vient enrichir l’écosystème du géant du streaming, qui continue de diversifier ses contenus au-delà des films et des séries. Netflix Playground est déjà disponible dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore l’Australie. L’application sera déployée plus largement le 28 avril 2026, notamment en France.

Une application pensée pour les enfants

Avec Netflix Playground, la plateforme cible un public bien précis : les enfants de 8 ans et moins. L’application propose une sélection de jeux simples, accessibles et sécurisés, sans publicité ni achats intégrés. Au programme, des univers populaires comme Sesame Street ou Peppa Pig, dans un environnement entièrement contrôlé et adapté aux plus jeunes.

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Contrairement à Netflix Games, lancé en 2021, cette nouvelle offre se présente comme une application indépendante. Il suffit de se connecter avec son compte Netflix pour y accéder sur Android, iPhone et iPad. Avec cette application, Netflix poursuit une stratégie déjà engagée depuis plusieurs années : enrichir son abonnement avec de nouveaux types de contenus. L’objectif est clair : proposer une expérience de divertissement globale, capable de réunir au même endroit des films et des séries, des jeux pour adultes et des jeux dédiés aux enfants.

Ce lancement intervient alors que de nombreux pays renforcent les règles concernant les contenus destinés aux mineurs, notamment en matière de publicité et de protection des données. Dans ce contexte, proposer une application sans publicité intrusive et sans achats intégrés devient un argument de poids pour séduire les parents, de plus en plus attentifs à la qualité des contenus proposés à leurs enfants.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox