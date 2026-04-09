SFR : la vente de son réseau fibre s’accélère, quatre finalistes en compétition

Après plusieurs tentatives avortées, la cession XP Fibre entre dans une phase décisive, avec un second tour attendu d’ici mai.

Après avoir relancé la vente de sa filiale XpFibre à l’automne dernier, Patrick Drahi semble cette fois accélérer concrètement le processus. Selon les nouvelles informations du Monde, Altice France a franchi une nouvelle étape en sélectionnant quatre candidats pour la reprise de son réseau fibre. Alors que plusieurs fonds s’étaient positionnés ces derniers mois, ils ne sont désormais plus que quatre en lice : KKR, Vauban Infrastructure Partners, Brookfield Infrastructure Partners et DigitalBridge. Un tri significatif qui marque l’entrée dans un second tour de négociations, attendu d’ici le mois de mai.

Cette accélération confirme un changement de rythme dans un dossier longtemps bloqué par des divergences de valorisation. À l’automne, les prétendants évoquaient une fourchette comprise entre 7 et 8 milliards d’euros, loin des 10 milliards espérés par le vendeur. Désormais, Altice entend mettre les candidats retenus en concurrence pour maximiser le prix de cession des 50,01 % détenus par Patrick Drahi. Le futur acquéreur deviendra majoritaire aux côtés des actionnaires déjà présents, dont AXA, Allianz et le fonds canadien OMERS.

Derrière cette opération, l’actif reste particulièrement stratégique. XpFibre revendique aujourd’hui plus de 7,3 millions de lignes de fibre optique, principalement dans les zones rurales et périurbaines. Son réseau est utilisé par l’ensemble des grands opérateurs français, SFR bien sûr, mais aussi Orange, Bouygues Telecom et Free –qui louent ces infrastructures pour proposer leurs offres aux abonnés. Dans ce contexte, un élément notable ressort : certains acteurs pressentis ont disparu du radar, à commencer par Ardian, longtemps évoqué comme favori mais dont l’offre n’a finalement pas été retenue pour ce nouveau tour. Cette montée en puissance du processus intervient alors que SFR est lui aussi en vente et qu’une nouvelle offre de Bouygues, Free, et Orange est attendue dans les prochains jours ou semaines .

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox