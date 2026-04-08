Bouygues Telecom annonce offrir CINÉ+ OCS à tous ses abonnés

Pour célébrer ses 30 ans, Bouygues Telecom gâte ses abonnés avec un mois offert de CINÉ+ OCS. Une opération limitée dans le temps qui permet d’accéder gratuitement à un large catalogue de films et séries.

Pour son année d’anniversaire, c’est Bouygues Telecom qui continue de faire des cadeaux. L’opérateur offre un mois d’accès gratuit à CINÉ+ OCS, permettant de profiter d’un large catalogue de films et de séries. Pour en bénéficier, les clients doivent activer l’option avant le 27 avril. Une fois activée, l’accès est valable pendant un mois, sans engagement. À l’issue de cette période, le service est automatiquement désactivé. Cette offre est réservée aux clients qui ne sont pas déjà abonnés à CINÉ+ OCS ou à un bouquet équivalent.

Comment en profiter ? L’accès dépend de l’équipement, pour les clients Bbox cela se fait directement depuis l’interface TV, dans la rubrique CINÉ+ OCS. Pour les abonnés mobile, il faut passer par l’application b.tv. Pendant un mois, les abonnés pourront découvrir une sélection de contenus récents et populaires, parmi lesquels :

Le Comte de Monte-Cristo

Anora

Sonic 3 – le film

Gladiator II

Le Flambeau

The Walking Dead – Dead City

Twisted Metal

De quoi profiter d’un large éventail de films et séries, que ce soit sur télévision ou sur mobile. Avec cette opération, Bouygues Telecom poursuit les célébrations de ses 30 ans en misant sur un contenu attractif et accessible. Une manière simple de valoriser ses offres et d’inciter ses abonnés à découvrir des services habituellement payants. Bouygues Telecom a déjà lancé plusieurs opérations spéciales, comme un “Giga Jackpot” de 100 000 euros organisé par sa marque B&YOU, des films offerts ou encore des remises exceptionnelles et des Extra Bbox offerts à certains clients fidèles depuis trois décennies.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox