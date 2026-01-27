“Giga Jackpot”, Bouygues Telecom fait gagner 100 000 euros à ses abonnés B&YOU

À l’occasion de son 30ᵉ anniversaire, Bouygues Telecom mise sur une opération événementielle à destination de ses clients B&YOU. L’opérateur lance un jeu exceptionnel avec, à la clé, un gain unique de 100 000 euros, attribué lors d’un tirage au sort le vendredi 13 février 2026.

Pour marquer trois décennies de présence sur le marché français des télécoms, Bouygues Telecom a choisi de s’adresser directement à sa marque phare. Réservé aux abonnés B&YOU disposant d’une ligne mobile active en France métropolitaine, le “Giga Jackpot du Vendredi 13/02” promet un lot unique de 100 000 euros à un seul gagnant, dans le cadre d’une participation gratuite.

Les inscriptions au jeu sont ouvertes du 26 janvier au 12 février 2026. Pour tenter leur chance, les clients concernés doivent s’inscrire directement depuis l’application Bouygues Telecom. Le tirage au sort se déroulera le vendredi 13 février 2026, sous le contrôle d’un commissaire de justice, afin de garantir la transparence de l’opération. Bouygues Telecom le précise, la ligne des participants doit être active avant la date limite de participation le 12/02 à 23h59 : “Pour les clients disposant d’une carte SIM physique, le délai d’activation peut prendre plusieurs jours (jusqu’à 1 semaine) : nous vous invitons à anticiper pour garantir votre participation.”

« Pour nos 30 ans, nous avons voulu remercier nos clients B&YOU avec une opération qui leur ressemble : simple, digitale et pleine de surprises. Le Giga Jackpot du Vendredi 13 est une manière originale de célébrer notre histoire tout en créant un moment fort de proximité et d’enthousiasme », explique Bruno Duarte, Directeur Grand Public de Bouygues Telecom.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox