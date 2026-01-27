Free révèle compter encore 14 % d’abonnés ADSL et accélère leur migration vers la fibre, sans aucuns frais

À l’occasion des 20 ans de la fibre et du cap symbolique des 40 millions de prises raccordables, Free détaille sa stratégie pour accompagner les derniers abonnés ADSL vers la fibre, alors que l’extinction du réseau cuivre est désormais enclenchée.

Alors que la fermeture progressive du réseau cuivre d’Orange s’accélère malgré des reports, Free aborde cette transition avec sérénité. L’opérateur rappelle disposer désormais de 40 millions de prises fibre raccordables, un jalon symbolique qui lui permet d’anticiper l’extinction totale du cuivre prévue à l’horizon 2030.

Malgré l’avancée massive de la fibre, près de 14 % des abonnés fixes de Free restent encore connectés en ADSL (autour d’1 million), 86% des 7,6 millions de clients fixe (chiffres du T3) de l’opérateur ont eux déjà adopté le FTTH. Pour les abonnés encore en ADSL, l’opérateur annonce avoir mis en place un dispositif d’accompagnement renforcé afin de faciliter la migration vers la fibre, sans friction.

Free promet ainsi un parcours pas à pas, sans démarche complexe et sans coupure de service. Le raccordement est annoncé entièrement gratuit, incluant les frais de livraison, de migration et d’installation. Côté matériel, la quasi-totalité des Freebox actuellement en service sont déjà compatibles fibre, à l’exception de la Freebox Crystal, qui a fait ses adieux le 31 décembre dernier.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox