Free annonce franchir le cap des 40 millions de prises fibre, 90% de la population peut accéder à une connexion Freebox jusqu’à 8 Gbit/s

A l’occasion de l’anniversaire des 20 ans du déploiement de la fibre, Free fait le point sur son réseau et franchit un pallier symbolique en matière de déploiement. L’opérateur se félicité également d’une adoption record chez ses abonnés.

Fort de ses 6,5 millions d’abonnés FTTH, Free célèbre ce 27 janvier les 20 ans de la fibre en annonçant franchir le cap symbolique des 40 millions de logements raccordables à la Fibre Free. “A date, nous couvrons désormais plus de 90% de la population française” révèle le FAI qui estime s’imposer ainsi comme un leader technologique de premier plan dans le pays. “Convaincu très tôt du potentiel technologique de la fibre optique, nous avons choisi d’investir massivement dans son déploiement à large échelle dès 2006”, indique-t-il. Au total, l’opérateur a déjà investi plus de 10 milliards d’euros cumulés dans ses infrastructures fibre.

Aujourd’hui, Free peut se targuer de déployer les technologies les plus avancées, il est le seul par exemple à proposer un débit symétrique maximum théorique jusqu’à 8 Gb/s (Freebox Ultra avec module SFP+ et équipement compatible) sur 100% de son empreinte fibre de 40 millions de logements éligibles. Par ailleurs, Free est l’opérateur n°1 en termes de taux de pénétration de la fibre sur son parc de 7,6 millions d’abonnés fixe : plus de 86% des abonnés fixe de Free bénéficient aujourd’hui d’une Freebox en fibre optique.

